David Zepeda reaparece en redes tras polémica con Daniel Urquiza

El nombre de Daniel Urquiza continúa en polémica y en esta ocasión incluye al actor David Zepeda, quien se dice mantuvo una relación por 10 años con el conocido ''rey de las extensiones''. 23 de octubre de 2020

Tras la muerte de, Daniel Urquiza, el pasado 19 de octubre, salió a la luz la presunta relación sentimental que tenía éste con el galán de telenovelas David Zepeda y, aunque no había dado declaración sobre lo señalado, por fin aparece en su cuenta de Instagram., como Paris Hilton, Carmen Electra y Kim Kardashian, pero con su muerte salieron los rumores y afirmaciones sobre la relación que existía entre David Zepeda y Urquiza.Un programa de espectáculos aseguró que el actor de “Vencer el desamor” ya estaba planeando la boda con el extensionista, con quien tenía una relación tormentosa desde hace varios años que, incluso, llegaron a los golpes.Luego de varios días de estarse ventilando la supuesta vida privada del actor sonorense, el pasado sábado realizó una publicación en su Instagram oficial con una fotografía en la que posa con pantalón y camisa de mezclilla, así como lentes oscuros, acompañado de una frase:, escribió.Aunque la publicación no cuenta con comentarios, si tiene más de 108 mil “likes”, y muchos son de sus compañeros actores, quienes le brindaron su apoyo.Por lo pronto, habrá que esperar a quehaga su aparición públicamente y desmienta o confirme lo publicado, ya que no es la primera vez que el intérprete se encuentra en medio del escándalo, ya que recordemos que hace años salió a la luz un video íntimo en el que se le ve autocomplaciéndose frente a la cámara.Con información de El Imparcial