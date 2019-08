DC revela a Aquaman de Young Justice como LGBT

Young Justice es la serie animada más celebrada de DC Comics en años recientes, por darle espacio a personajes que se tienen como meros patiños o segundones o por su tratamiento en diversos temas. Como ejemplo, presentaron a un nuevo Aquaman que forma parte de la comunidad LGBT+.En realidad se trata de uno de los miembros fundadores del equipo, que aparece desde la primera temporada de la serie; el buen Aqualad que ha tomado el nombre de Aquaman, el cual en el capítulo “Quiet Conversations” se le muestra besando a un hombre atlante que anteriormente fue su enemigo.Lo anterior se puede ver dentro de un montaje donde se muestra a varios miembros de “Justicia Joven” al lado de sus parejas. Algo curioso es que en temporadas anteriores se vio al otrora ayudante de Arthur Curry profundamente enamorado de una de sus compañeras atlantes.Algo que hay que mencionar es que este Aquaman (antes Aqualad) ya había sido presentado como miembro de la comunidad LGBT+; pero sólo en los cómics. Desde su creación, Kaldur’ahm, como se llama este personaje, se ha identificado como homosexual.En el caso de Young Justice, y por lo comentado en párrafos anteriores, no queda claro si es gay o bisexual; lo cierto es que en todo indica que desde hace tiempo sostiene una relación con otro hombre de la Atlántida, algo que no se había revelado anteriormente.Curiosamente él no es la primera persona que lleva el nombre de “Aqualad”, anteriormente el Rey de la Atlántida tuvo otro compañero. Garth fue el primer Aqualad, estando al lado de Arthur desde que era un niño, para posteriormente unirse a los Teen Titans.Sin embargo su papel siempre ha sido reducido a mero soporte; contrario a Kaldur, quien desde un inicio se ha mostrado como alguien de importancia para el mito de Aquaman, pues es hijo de Black Manta, su principal enemigo.