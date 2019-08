De 10 mujeres violentadas, 9 no están casadas

En entrevista con Francisco Juaristi Santos, director general de, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño , habló sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio.Torres Cofiño explicó que, de 10 mujeres violentadas en una relación de pareja, 9 no están casadas, de acuerdo con datos oficiales. No se trata de un asunto de religión, subrayó, pero esa es la realidad.“Esto verdaderamente es grave, la debilidad entre la pareja, el hecho de que la mujer también trabaje, que en muchas ocasiones goce de un salario mejor pagado que el del hombre, son cosas que de alguna manera van debilitando una relación entre la pareja y esto provoca la violencia entre la pareja, afectando a las mujeres y a los niños”.Además, algo que poco se menciona: es mayor la violencia que se da contra las personas de la tercera edad, contra las personas más débiles, que no pueden defenderse.Añadió que la Secretaría de Gobernación declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres en el 56% del territorio nacional, incluyendo estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca y Guerrero.Otros estados solicitaron la declaratoria de alerta de violencia de género, sin embargo, les ha sido negada. Colectivos de mujeres de Coahuila gestionaron la declaratoria y tampoco ha procedido.“Tiene Coahuila su peor registro de, 18 casos de enero a la fecha en Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón”Lo importante, dijo, es erradicar esa violencia contra las mujeres.El problema, consideró, es la impunidad. Lamentablemente el 75% de las mujeres y niñas han sido violentadas en diferentes formas, y es importante que denuncien estos hechos para combatir la impunidad.“Es muy lamentable que en poco más del 99% de los delitos que se denuncian, no se castiga a los responsables, y estas cifras desalientan a la mujer, a la víctima a efecto de que pueda denunciar”.Dentro del, señaló, se han reformado leyes para castigar con más severidad la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia digital, atendiendo reclamos de la sociedad.“Lo más cobarde que puede haber, es una agresión hacia una mujer. Tenemos que trabajar mucho en el seno de la familia, poner el dedo en el tema de los valores”.Se trata, dijo, de educar con valores, fomentar la cultura de la denuncia, castigar la impunidad y garantizar la reparación del daño.“Es fundamental que se respeten los derechos de las mujeres y de las niñas, para progresar como sociedad. Sabemos dónde está el mal, cómo lo podemos corregir, lo que está faltando es voluntad”.El diputado cuestionó la falta de valores y de solidaridad. Por ejemplo,presentó el caso de una niña con cáncer que necesitaba apoyo económico y no hubo respuesta; después, presentó el caso de una mascota que necesitaba operación y recibió 250 mil pesos en donativos.“Hemos ido perdiendo valores de respeto, de solidaridad hacia el ser humano. No creo que podamos privilegiar a una mascota frente a un ser humano, en el orden de prioridades primero debe ser el ser humano”, expresó.