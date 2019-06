De 158 denuncias por delitos electorales, 70% es en Puebla

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), José Agustín Ortiz Pinchetti, puntualizó que, en las primeras horas de elecciones en seis estados del país, se vive una situación de paz y tranquilidad, por lo que al momento no existe ningún reporte de violencia desde el inicio de la jornada.Ortiz Pinchetti destacó que hasta el momento se han recibido 158 denuncias por posibles delitos electorales de las cuales un total de 111 se encuentran en el estado de Puebla, donde se desarrolla la elección extraordinaria para gobernador y las cuales ya son investigadas."Yo creo que es una de las elecciones más vigiladas de las elecciones que ha habido en México, de las más estrechamente vigiladas y esto se debe seguramente a que hay nuevo régimen, la Fiscalía está operando por primera vez y la Fiscalía Electoral también, al amanecer de esta jornada, en la primera hora de esta jornada estamos en una situación de paz y tranquilidad”, puntualizó.Tras asegurar que no se permitirá que queden impunes los delitos electorales, el titular de la Fede expuso que, a pesar de la gran cantidad de incidencias presentadas en Puebla, hasta el momento no se puede comprobar que haya una conformación de un ilícito o fraude organizado.“Toda la Fiscalía está en alerta ante los comicios, los comicios son muy importantes porque son comicios que por primera vez coinciden con una nueva Fiscalía Electoral y con una nueva Fiscalía General”, señaló el titular de la Fede.En conferencia de prensa, José Agustín Ortiz Pinchetti señaló que en cada estado de la República donde se realizan elecciones hay apoyo por parte de las delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), de las autoridades locales, de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y protección Ciudadana, del Bienestar así del Centro Nacional de Inteligencia.