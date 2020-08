De 2009 a la fecha se han exhumado 268 cuerpos de fosas en Guanajuato

Escuchar Nota

“El número de hallazgos de fosas clandestinas por año se ha incrementado considerablemente a partir de 2018, al contarse 18 sitios de este tipo. En 2019 se registraron 40 fosas. Finalmente en 2020 se detectaron 20 fosas hasta el 30 de julio”, señala la investigación elaborada por Jorge Ruiz Reyes, del Programa de Derechos Humanos, de la UIA campus Ciudad de México; Fabrizio Lorusso, de la misma Universidad, campus León, y Oscar Elton Susarrey, de la organización Data Cívica.

A pesar de que no existe información oficial de hallazgos de, se han documentado por medios de información escrita un totalde personas en 29 de los 46 municipios de la entidad, entre 2009 y 2020.De acuerdo a un informe elaborado por la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México y León, en colaboración de diversas organizaciones de derechos humanos y de familiares de personas desaparecidas,; años en cuya entidad creció el robo de combustible y aumentó exponencialmente el clima de inseguridad.El documento señala que aun cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) actualizó el número de personas desaparecidas, en dos solicitudes de información ha respondido no tener documentación que acredite la existencia de fosas clandestinas. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tampoco cuentan o han recibido datos actualizados de fosas por parte de esta entidad.Sin embargo, en base a la información documentada por la prensa escrita local y nacional se señala que los municipios de, con once fosas clandestinas cada uno; Celaya, con ocho, y Villagrán y Acámbaro con siete, cada uno, concentran cerca del 40 por ciento del total de estos situos registradas por la investigación.Respecto a las cuerpos exhumados,, que en su conjunto representan el 46.3 por ciento del total de cuerpos.Los autores de este informe, que puede encontrarse en https://fosas-guanajuato.datacivica.org/#intro explican que el objetivo de este informe es visibilizar ante la opinión pública la realidad de las fosas clandestinas en la entidad yLa idea es fortalecer la exigencia de búsqueda e identificación de personas,, señalaron.