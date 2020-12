De 500 diputados, buscarán reelección 368

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A la fecha, 368 legisladores, de un total de 500, buscarán la reelección consecutiva en las elecciones del próximo año para renovar la Cámara de Diputados.



Entre los diputados que buscarán repetir en la 65 Legislatura están Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, Dolores Padierna, Alfonso Ramírez Cuéllar, Aleida Alavez, Rocío Barrera y Javier Hidalgo, por Morena.



Más de 210 diputados de la fracción mayoritaria buscan repetir como candidatos por sus distritos o en la lista de representación proporcional.



Del PAN, el coordinador parlamentario, Juan Carlos Romero Hicks, y la ex presidenta de la Cámara, Laura Rojas, así como Patricia Terrazas, José Isabel Trejo, Jorge Arturo Espadas, Fernando Macías, José Elias Lixa y Adriana Dávila informaron de su intención de competir por la reelección.



Por el PRI, solo Rubén Moreira aparece en los archivos que ha recibido la Cámara de Diputados del Aviso de Intención para Optar por la Elección Consecutiva en el Proceso Electoral 2020-2021, que cada legislador interesado ha presentado.



Por el PT, Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles buscarán repetir como candidatos. El actual coordinador, Reginaldo Sandoval, no aparece en la lista porque busca la Gubernatura de Michoacán.



Los ex perredistas Mauricio Toledo y Héctor Serrano, que ahora están en PT, también buscan la reelección.



De igual forma, por el PES busca la reelección el coordinador Jorge Arturo Argüelles; así como el coordinador de MC, Tonatiuh Bravo.



Del lado del PVEM, Jorge Emilio González busca la reelección, aunque desde hace más de un año pidió licencia.



En la lista se suman el coordinador Arturo Escobar y el diputado Carlos Alberto Puente Salas, entre otros.



Por el PRD solo tres diputadas buscan la reelección. La coordinadora Verónica Juárez no aparece en la lista.



Los legisladores no estarán obligados a solicitar licencia, pero tendrán que transparentar los gastos por apoyos legislativos.