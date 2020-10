De empleada a ‘viuda negra’: mandó matar a su esposo e hijos para quedarse con herencia

Escuchar Nota

Eugenia Arellano Rébora exige justicia por el homicidio de sus hijos Jocobo y Patricia ejecutados junto con su padre el empresario Jacobo Quezada en abril del 2019; señala al Fiscal Tonatiuh Vázquez de actos de corrupción y de proteger a "Berenice Alanis" presunta homicida. pic.twitter.com/s7k9ZMok6d — Loba Indomable (@loba_indomable) October 2, 2020

SIGUE su BÚSQUEDA!

Es Berenice Alanís, está acusada de PLANEAR y ORDENAR el ASESINATO de su esposo Jacobo y sus hijos.

El motivo: quedarse con más de 400 millones d herencia.

Tiene ORDEN de APREHENSIÓN.

Si la identifica, DENÚNCIELA con @FiscaliaCDMX @SSC_CDMX o a su Policía Local pic.twitter.com/E6tb37aRZJ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 5, 2020

Los habitantes de Puebla se han movilizado en redes sociales para dar con el paradero de, a quien han apodado como, luego de que supuestamente mandaraLa mujer trabajaba como empleada doméstica en la casa del empresario, a quien poco a poco fue enamorando y finalmente se casaron.Jacobo Quesada era dueño de edificios, negocios, además de una colección de autos valuada en 20 millones de pesos. Tenía dos hijos de su matrimonio anterior,Supuestamente,, incluida una con su propio hijo.La noche del 4 de abril de 2019 la mujer acudió a un gimnasio, propiedad de Jacobo –al que no acostumbraba ir–, supuestamente para entrenar, donde también se encontraban los hijos de su expareja, con quien ya no vivía pero que legalmente aún no estaban divorciados.Se dirigió con el encargado en turno y con el pretexto de que le hiciera una rutina de ejercicio, lo movió de lugar, luegoTras varias semanas de investigación, las autoridades detuvieron a Alanís luego de que en su declaración cayera en varias contradicciones. Pese a ello, el juezno solo regañó al Ministerio Público por su manera de proceder en el requerimiento de la mujer, sino queAhora, a más de un año del triple asesinato, el caso se ha vuelto a reabrir y, por su presunta relación en el asesinato de su expareja y los hijos de él.Según diversas informaciones sobre las indagatorias de las autoridades,