De instructores a taqueros: Convierten gimnasio en taquería

Escuchar Nota

Debido a la pandemia por, los gimnasios cerraron sus puertas, lo que afectó la economía de sus propietarios, sin embargo, no faltó quién le sacó provecho a su espacio, y cambió el levantamiento de pesas, por ¡levantamiento de tacos!En la colonia, de la alcaldía, después de 20 años,dejó las pesas a un lado, para convertirse en una taquería, con el objetivo de no dejar sin empleo a sus trabajadores.Debido a que el gimnasio contaba con área de comida, no resultó difícil el cambio a un establecimiento de comida, donde preparan gran variedad de tacos y otros antojitos mexicanos.Aunque el gimnasio, ubicado en la calle Lerdo, cuenta con mesas y sillas, aclararon que dan servicio a domicilio, principalmente.Para evitar sanciones, todos los empleados acatan las medidas sanitarias, por lo que llevan, careta y guantes, además ofrecen gel antibacterial y de este modo, ofrecer un servicio de calidad a sus nuevos clientes.