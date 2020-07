De la cabina hasta la regadera… exhiben lujos al interior del avión presidencial

Escuchar Nota

Los asientos cuentan con pantallas para seguir la estatus del viaje o ver películas. Foto: Milenio | Araceli López

El avión puede volar 14 horas y media a una velocidad de 912 kilómetros por hora. Foto: Milenio | Araceli López

Oficina presidencial dentro del avión TP01. Foto: Milenio | Araceli López

El baño cuenta con un diseño y servicios de primera. Foto: Milenio | Araceli López

La Presidencia de la República montó esta mañana un "show" para exhibir el avión presidencial TP-01., para las fotografías posadas de funcionarios y hasta para la transmisión en vivo de un recorrido por el interior del Boeing 787-8.Se instaló uny atril para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizara una presentación.Con la aeronave a sus espaldas, el Mandatario reconoció que su decisión de regresar el avión a México y presentarlo ante los medios es exhibir los excesos de Gobiernos anteriores.Tras calificar la compra de la aeronave como un insulto de corte faraónico, propuso rebautizarla, retirar el nombre de José María Morelos y Pavón y ponerle el de algún ex Presidente, como Carlos Salina s de Gortari.Desde el hangar,, tanto la compra como el mantenimiento del avión.Los 408 millones de pesos que gastó en su uso el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los 78.5 millones de pesos que le costó a esta Administración tenerlo resguardado en Estados Unidos y la deuda de 3 mil 800 millones de pesos por pagar si no se vende en este mes.Y aunque se había adelantado que Andrés Manuel analizaría la posibilidad de subir al avión, al final decidió no hacerlo y designó a una comisión de funcionarios federales para ofrecer recorridos guiados por el interior de la aeronave.El primero fue transmitido en vivo por la señal de Cepropie.Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, su comitiva, funcionarios, personal de seguridad y medios de comunicación.desde la cabina de piloto,-con contenido de entretenimiento como música y películas-, y una oficina equipada con teléfono satelital y caminadora.También, con una cama cubierta con edredón blanco y el baño con ducha de cristal, que podía utilizarse hasta por 30 minutos, bajo una luz rosada.Al final,de las sobrecargos.