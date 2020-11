De la fama al silencio: Qué fue de la vida de Anna Chlumsky de Mi primer beso

Escuchar Nota

Dio su primer beso en el cine y con él entró en la historia de las películas románticas de los noventa.Después, encaró la parte dos de esa historia. Muchos se preguntan: ¿Qué es de su vida a los 39 años?, con su madre como manager. Apenas la vieron unos productores de Hollywood quedaron encantados con ella y le dieron el rol de Vada Sultenfus, una niña de once años hipocondríaca y obsesionada con la muerte. En la película vivía con un padre (Dan Aykroyd,) que dirigía una funeraria, y está enamorada de su profesor. Su único amigo era Thomas, interpretado por Culkin, un niño alérgico a casi todo con el que llegaba su primer beso., pero al poco tiempo ella sufrió el primer golpe laboral: fue rechazada por Steven Spielberg cuando audicionó para formar parte del elenco de Jurassic World (1993).Hizo varias películas más, pero la fama no la hacía sentir tan bien y se dio cuenta que quería priorizar lo artístico a lo mediático. En los últimos años pudimos verla en series como Rockefeller plaza, Ley y orden, Hannibal y Veep (en esta última interpretó a Amy Brookheimer, jefa de gabinete de la vicepresidenta de los Estados Unidos).Enfocada principalmente en su vida familiar, está casada desde 2008 con Shaun So, de origen chino, con el que tiene dos hijas: Penelope Joan (nacida en 2013) y Clara Elizabeth (nacida en 2016).Nominada durante cuatro años a los Emmy por su actuación en Veep (2013, 2014. 2015 y 2016), a Anna la fama infantil no le afectó. Eligió terminar una carrera, se graduó de la Universidad de Chicago y hoy es poco activa en redes sociales: su Twitter oficial tiene modestos 59 mil seguidores.La muchachita nacida en Chicago, Illinois y amiga de Elijah Wood cumplirá el 3 de diciembre 40 años. Se le ve como una mujer bien plantada, lejana a ese estereotipo de ex niño/a de Hollywood que padeció el trabajo infantil y terminó perdido, deprimido y/o refugiado en las drogas y el alcohol. Muchos periodistas de su país destacan su sencillez, su forma de encarar sin divismo la vida a pesar de la popularidad temprana y su humildad.Distinto rumbo tomó su pequeño novio de ficción: a Culkin le llegó enseguida el vendaval de fama con Mi pobre angelito y al actor se le hizo complejo manejar ese remolino de emociones. Luego de eso, atravesó numerosos altibajos en su vida personal . En 2004, por ejemplo, fue detenido por posesión de drogas y grandes cantidades de medicamentos como el Xanax y el Clonazepam. "Tuve que comportarme como un adulto cuando era muy niño, pero sin la madurez necesaria para comprender cómo funcionaba el mundo. Ahora soy como un ave de presa que analiza el entorno que le rodea, pero he dejado de pensar en mí mismo como un personaje público, porque es una locura vivir desde esa perspectiva en tercera persona", explicó.