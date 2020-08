De la Hoya saldrá del retiro del box

Escuchar Nota

Las Vegas, Navada.- Doce años después de su última pelea, el 11 veces campeón Óscar de la Hoya confirmó que está listo para poner fin a su retiro.

“Los rumores son ciertos y voy a empezar a entrenar en las próximas semanas”, dijo De la Hoya A ESPN.



De La Hoya (39-6 30 KO) no participará en una pelea de exhibición como los campeones retirados Mike Tyson y Roy Jones Jr. “Es una pelea real”, agregó. “Extraño estar en el ring, me encanta el boxeo. Me lo dio todo y lo extraño”, sostuvo.



Después de ganar una medalla de oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, De la Hoya tuvo un ascenso en el profesionalismo, ganando el título peso Ligero junior de la OMB al detener a Jimmy Bredahl en 10 asaltos en 1994. Eventualmente ganaría títulos mundiales importantes en seis categorías de peso diferentes.



Durante este tramo, Golden Boy fue considerado uno de los mejores peleadores del boxeo nivel mundial.