De luchador a taquero; la otra batalla de ‘Baby Rock’ es fuera del ring

donde la pandemia que aún azota al mundo, lo ha hecho mucho más fuerte, pues logró sobreponerse cuando todo indicaba que llegaría el conteo final sobre la lona., donde su imagen y fama le han ayudado, así como el gremio que en repetidas ocasiones ahí lo han visitado.“Esta pandemia, debido al covid-19, nos ha afectado a todos, tanto en el ambiente deportivo, como en el ambiente laboral, en lo personal yo tengo un trabajo,sí nos ha dado más en la torre porque no tenemos un ingreso fijo, nosotros, al menos en mí persona, soy una persona que estaba luchando cada ocho días,El Ángel de Puebla, él si vivió y nos dio la educación de la lucha libre, pero eran otros sueldos y otra época, actualmente las entradas en las arenas no son tan buenas, igual las garantías no lo son, pero sí te puedo decir que en un porcentaje, entre seis u ocho mil pesos mensuales, sí los tenía uno de los ingresos de la lucha libre”., nos viene a apuntalar y nos viene a ayudar bastante en esta época de la pandemia porque un negocio de comida siempre es socorrido, podrá haber menos ventas en cualquier otro aspecto pero en el negocio de la comida siempre está socorrido”.el sector salud, todos los clientes, ahora ya se les permite el acceso al negocio, en realidad es el patio de mi domicilio, pero al principio de esto,, es por eso que todos le meten mano al negocio, aquí en mi domicilio sólo viven mi esposa, uno de mis hijos y yo, pero llega mi nuera, mi hijo, mi nieta y todos ayudan”.finalizó.