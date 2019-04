Las cinco entrevistas más tensas de Jorge Ramos

El de López Obrador no ha sido el primer "encontronazo" que el periodista de Univision Jorge Ramos, ha tenido con figuras de la política nacional e internacional.Conocido por confrontar la forma de gobernar de los mandatarios, Ramos se ha consolidado como uno de los comunicadores hispanos más influyentes de los Estados Unidos (según la revista TIME, 2015).Sus investigaciones periodísticas y críticas a los jefes de estado, han atentado contra la imagen de éstos, que en ocasiones han llegado a perder los estribos.Recientemente, en el mes de febrero, Ramos sufrió las medidas drásticas del dictador venezolano, Nicolas Maduro, tras ser retenido durante cinco horas en el Palacio de Miraflores ¿la causa? Maduro se había disgustado por las preguntas que el periodista mexicano le realizó.Andrés Manuel López ObradorDurante la mañanera del viernes 12 de abril, Ramos interrogó a López Obrador sobre las muertes en México, los ataques a la prensa y la relación con Estados Unidos.Obrador, extrañado por los cuestionamientos, perdió los estribos cuando el periodista lo confrontó sobre las cifras de homicidios:"Siguen aumentando (los asesinatos). No está funcionando", advirtió Ramos.-¡Claro que está funcionando!", reviró AMLO, quien por momentos se notaba exhausto.El fuerte intercambio provocó que el tabasqueño concluyera, de golpe, la charla.Nicolás Maduro"El dictador de Venezuela se gana su título", nombró el periodista mexicano a su columna de opinión en el New York Times, luego de ser retenido por el gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 25 de febrero.Ramos, quien describe consiguió la entrevista bajo la vieja usanza: llamando por teléfono y acudiendo a Venezuela, comenzó el diálogo con tres horas de retraso en el Palacio de Miraflores. El dictador, que había terminado de hablar con Tom Llama, periodista de ABC News, parecía estar de buen humor. Sin embargo, no fue así.La primer pregunta de Ramos, sobre las violaciones de derechos humanos, los casos de tortura y el video de tres hombres buscando comida en un camión de basura, fueron suficientes para que Maduro, se levantara e intentara bloquear las imágenes de la tableta de Ramos. "La conversación se ha terminado", dijo.Hasta la fecha, la entrevista sigue sin publicarse.Donald TrumpPor su puesto, este es el caso más complicado. Durante una conferencia de prensa en Iowa, Jorge Ramos se puso de pie e intentó preguntarle al ahora mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre sus propuestas de migración.Molesto, Trump le pidió que se sentara porque él no le había dado la palabra. "¡Regresa a Univision!", le dijo.Ramos se rehusó a sentarse, por lo que el personal de seguridad lo escoltó fuera de la sala, algo que el periodista nunca esperó."Sabía que no le iba a gustar, pero nunca imaginé que le pediría a personal de seguridad que me expulsara", confesó Ramos a CNN.Carlos Salinas de GortariProbablemente, esta es una de las entrevistas más incómodas que ha tenido el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien en 2008 tuvo "encontronazo" con el comunicador.Basta con ver como el expriista se acerca a Ramos para intuir que le hizo perder los estribos.Enrique Peña NietoEn 2009, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, tuvo un "lapsus" durante una charla con Jorge Ramos, donde no pudo explicar de qué había muerto su esposa.Dos años después EPN volvió a entrevistarse con el mexicano: El resultado fue igual de agrio para el entonces candidato presidencial, quien se mostró nervioso y molesto por las criticas del presentador de Univision.