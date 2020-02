De martes a domingo habrá futbol de Liga MX

Escuchar Nota

Este semana está cargada de actividad deen nuestro país, y es que desde el martes comenzará la actividad con, y terminará hasta el domingo, con el desenlace de ladel futbol mexicano.Desde el martes,, en juego pendiente de la fecha 1, el cual se postergó por el juego de la Final en donde América cayó ante Rayados. El juego de Puebla ante América, será a las 8:30 horas., por su parte, que es el campeón actual de la Liga MX, jugará su, el miércoles a las 8:30 horas, el duelo será en Aguscalientes, los Rayos, no podrán contar con Hugo gonzález, el arquero y capitán, que salidó lesionado ante Puebla., será el segundo juego de jueves por la noche, y en esta ocasión lo protagonizarán,Para el viernes, habrá dos juegos,Los duelos para elserán los siguientes:• Cruz Azul vs Pachuca• Tigres vs Chivas• León vs Monterrey.Y para el domingo:• Pumas vs San Luis• Querétaro vs América• Bravos vs Necaxa.