¡De miedo! Así serían las poderosas Chivas del Clausura 2020

Se fue un torneo más en el que. Lucharon hasta la última jornada pero no les alcanzó para meterse a Liguilla. Sin embargo, con la llegada de, la afición se ilusiona con un 2020 de revancha y para ello, ya empiezan a trabajar en refuerzos.Guadalajara tiene amarrados a cuatro, que en el papel lucen como incorporaciones estelares para el Clausura:, además de trabajar en la tan ansiada vuelta de Marco Fabián de la Mora.En caso de que se concrete dicho regreso,contaría con equipo de elite para competir el próximo año y tratar de regresar a los primeros planos de la Liga MX.Pepe Toño le ganó la carrera a Gudiño por la titularidad y terminó el Apertura con grandes atajadas y un gol inolvidable.El Chicote es hoy por hoy el mejor lateral de México, titular en la Selección y un prospecto muy interesante a futuro del Futbol Mexicano.Su garra y entrega contagian al equipo, el Campeón del Mundo Sub 17 llegó para este 2019 al Rebaño y se ganó el corazón de gran parte de la nación Chiva.Un central con clase. No es tan poderoso físicamente, pero muy tiempista buen golpeo de balón y va bien por arriba.Otro de los refuerzos del equipo. El jugador de Pachuca es polifuncional, puede jugar de lateral o en medio campo, mucha versatilidad y gol.Su pasado en América se ha olvidado. Chuy ya es un referente del equipo y el medio campo lo maneja a la perfección.El Pocho es uno de los mejore jugadores mexicanos en los últimos años. Con Pachuca se ha cansado de hacer goles y ahora en Chivas buscara afianza su carrera y volver a Selección.La afición rojiblanca se ilusiona con el regreso del hijo pródigo. Marquito encendió la vela: "Si Chivas me llama, regreso" y el fichaje podría darse este invierno.El Cone cumplirá 3 años en el club y ya con varios títulos en su haber, es considerado un referente de Chivas.La sensación de la era Martino en la Selección Mexicana jugará para Chivas. El juvenil mexicano regresa a la Liga MX por la puerta grande y será la bomba de Guadalajara para este mercado invernal.El flamante campeón de goleo en México es la estrella principal del equipo. Puli ha consolidado su carrera en México y ahora cargará con el equipo en sus hombros.Además, la banca podría ser una de mucho peso, con jugadores de renombre, recorrido y calidad.