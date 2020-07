‘De mil balas que tronaron, sólo tres lo lastimaron’: el corrido de Omar García Harfuch

Escuchar Nota

En él se dedicó a elogiar al licenciado en Seguridad Ciudadana con frases como “Omar García Harfuch, un hombre muy preparado, el cargo que desempeña es el mejor indicado”; “Es un buen hombre, México lo estaba esperando”; “Que Omar García Harfuch siga con la ley en la mano”.



“Dijo que no pensaba robar, que iba a ayudar al anciano. Tienes que ser el mejor, con el apoyo del pueblo no fallará tu proyecto”.



, advierte el autodenominado compositor Ruperto Guevara OrtegaY es que luego del atentado del que fue víctima el funcionario el pasado 26 de junio, Guevara Ortega decidió inspirarse en su caso para crear el primer corrido sobre el episodio al que tituló “Corrido a Omar García Harfuch”.Desde su visión el hijo de la actriz María Sorté es un personaje con suerte puesy no olvidó a las víctimas colaterales del ataque, pues advirtió que quienes efectuaron los disparos no midieron las consecuencias y murieron varias personas, aunque al final “La misión era el funcionario pero él cargaba la suerte”.A pesar de ser el primero en aventurarse a crear una composición sobre el hecho, la canción es poco conocida pues a un día de su estreno no supera las 100 reproducciones. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Ruperto Guevara compone un tema inspirado en lo que sucede en la política mexicana., Andrés Manuel López Obrador, asegurando que los mexicanos votaron por un mejor presidente para que se fueran “los malos”.Con información de El Gráfico