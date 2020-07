‘De no hacer reggaetón, Shakira estaría apagada’

Escuchar Nota

Aquí estan los comentarios que se pegaron maluma y J balvin sobre shakira pic.twitter.com/wWjWBlER7G — Francisco (@FTroncoTroncoso) June 25, 2020

La polémica entrecontinúa, y luego de qupor supuestamente burlarse de su colega durante una entrevista con la revista Billboard, ahora Álvaro Osorio, padre del cantante, salió en defensa de su hijo.por lo que pide que cesen los sentimientos de odio y siembre en sus fanáticos paz y amor en lugar de rencillas, la controversia continuó tras la acalorada respuesta que dio Don Álvaro a un fan de Shak.Mientras el seguidor de la intérprete de "Waka Waka" se sumó a la controversia expresando: "Cuando J Balvin tenga un Grammy será una gran estrella", el papá de Balvin replicó: "no digas eso mi rey. Que, si Shakira no hubiese hecho reggaetón, ya estaría apagada. Aprenda. Y ella lo hace super".Respuesta que en lugar de calmar las aguas desató un sinfín de comentarios en su contra, inclusive los fanáticos le pidieron que no defendiera de esa forma a su hijo porque lo estaba dejando peor que antes.Cabe señalar que hasta este momentoy únicamente se ha dedicado a enviar mensajes de apoyo a la gente y combate al Covid-19.La semana pasada J Balvin se convirtió en tendencia luego participar en una entrevista para Billboard junto con sus colegas Maluma y will.i.am de los Black Eyed Peas.Durante la conversación, el reggetonero no pudo evitar reírse de su compatriota Shakira cuando la conductora le pregunto a will.i.am sobre quién es más flexible a la hora de trabajar una colaboración.