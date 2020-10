¿De qué es acusado el jugador de Chivas, Dieter Villalpando?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El futbolista, Dieter Villalpando fue separado de las Chivas luego de haber incurrido en una indisciplina, el jugador atiende un asunto legal después de que una mujer interpuso una denuncia en su contra, al acusarlo de un delito sexual.



Conforme fue creciendo el problema, la dirigencia del Guadalajara decidió que el jugador no viajara para el partido ante Pumas para que atienda junto a su representante el requerimiento en su contra, pero ¿de qué se le acusa al futbolista?



La denuncia contra el jugador del Guadalajara es por presunto delito sexual y fue interpuesta en la Unidad de investigación de delitos contra las mujeres y delitos de razón de género de la fiscalía del Estado de Jalisco, que dará seguimiento y que ya el propio jugador ha respondido de manera puntual.



Esta no sería la primera ocasión que Villalpando estaría implicado en un tema de falta a los reglamentos de conducta del Guadalajara, de hecho, ha trascendido que durante la gestión de Tomás Boy como técnico del club, éste le perdonó varias a Dieter, quien enfrenta acusaciones graves y que manchan a la institución que preside Amaury Vergara.



Los jugadores del Guadalajara cuando arrancó el torneo Guardianes 2020, firmaron un convenio con el director deportivo Ricardo Peláez, en donde se comprometían a guardar un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha, ahora la directiva rojiblanca anunció que será implacable en la aplicación de medidas ante cualquier situación de indisciplina o que haya atentado, contra los valores de nuestra institución.



En un documento publicado por el portal ESPN se puede leer la declaración del jugador:



‘En virtud de que estoy enterado por diversos medios, así como de un requerimiento que tuve el domingo 25 de octubre de 2020, por personal de la agencia del ministerio público, receptora de denuncias de la dirección a su cargo, que presentó denuncia la señorita GJER en mi contra y que dio origen a la presente indagatoria’.



‘En razón de lo anterior, me pongo a su disposición para ser notificado formalmente de los hechos denunciados en el domicilio señalado en mis generales, así como en el teléfono xx xxxx xxxx, para estar en la posibilidad de una defensa adecuada, haciendo valer mi derecho humano como es el DEBIDO PROCESO dentro de la presente investigación y estar en posibilidades de aportar los datos de prueba suficientes, para demostrar que no existe hechos que la ley, demostrar y seguir operando en mi favor el beneficio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA’.