¿De qué están hechos los frijoles en bolsa? Lo pensarás dos veces antes de comerlos

Ciudad de México.- Los frijoles son un alimento indispensable en la dieta del mexicano: pintos, negros, bayos… de toda variedad podemos encontrar en platillos tradiciones. Aunque en la mayoría de los hogares se acostumbra hacerlos en olla, en tiendas de la colonia o supermercados existen presentaciones que nos ahorran tiempo con este proceso.



Debido a que no tienen tiempo para cocerlos en agua o por otro motivo, algunas personas ven práctico adquirir los frijoles en bolsa, cuya envoltura indica que es fácil de calentar en sartén o microondas. Sin embargo, un estudio reveló que esta no es una solución saludable.



Una publicación de El Poder del Consumidor señala que una bolsa contiene mil 892 miligramos de sodio, dicha cantidad cubre el 94% del sodio total recomendado al día para un adulto.



Solo 100 gramos de frijol crudo contiene alrededor de 25 mg de sodio, por lo que la mayoría del sodio de este producto es sodio añadido, proveniente de la sal yodada pero sobre todo del glutamato monosódico.



De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard se recomienda disminuir el consumo de sodio, ya que sus altos consumos pueden llevar a padecer presión alta, enfermedades del corazón e infartos.



Consumir una gran cantidad de glutamato monosódico está relacionado con estrés oxidativo, déficit locomotor y de aprendizaje, obesidad, disfunción renal, entre otros padecimientos.



Otro punto importante es que no te dejes llevar por la etiqueta cuando señala que es un producto “Sin Conservadores”. Aunque hace creer al consumidor que se trata de un alimento “natural” en bolsa, realmente la cantidad de sodio que contiene no es para nada natural.



Aunque puede resultar dañino, es recomendable cocer frijoles para toda la semana, congelar en porciones e irlos descongelando conforme su uso.