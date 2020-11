¿De qué trata Cherry, la nueva película protagonizada por Tom Holland?

Escuchar Nota

"Estamos en postproducción, hemos estado montándola remotamente con nuestro montador. Estamos terminando el montaje y empezando con la música y el sonido así que estará lista en unos meses. La pregunta es, ¿cómo va a estar el mercado? ¿cuándo van a abrir los cines? Hay muchas preguntas que tienen que responderse antes de que la lancemos", explicó el cineasta estadounidense.

Tom Holland mostrará una personalidad totalmente diferente a la que muchos recuerdan de aquel niño de nombreen la película de 2012 "Lo imposible"; de igual forma muy distinta a su fascinante interpretación de "n en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). El joven actor de 24 años de edad protagoniza "Cherry", la nueva película de los hermanos Russo, quienes dirigieron "Avengers: Endgame" y otras historias de Marvel.En un reciente post en su feed de Instagram, Tom Holland compartió las primeras imágenes de su personajeEn una de estas podemos ver a un sombrío joven amenazando a la cajera de un banco a través de un billete, donde escribió que tenía un arma. "No puedo decirte lo orgulloso que estoy de esta película", expresó en su post el también bailarín originario de Londres, Inglaterra.Como médico en Irak, no está preparado para ver la cruda realidad que le espera, sus compañeros abusan de los analgésicos y ven pornografía. Muchos de ellos mueren. Cuando regresa a casa, su trastorno de estrés postraumático es tan grave que recurre a las drogas para sobrellevarlo. A medida que adicción se hace más fuerte, se va agotando su dinero y finalmente, termina endeudándose. Es entonces cuando tropieza con lo que parece ser la única solución posible: convertirse en un ladrón de bancos en serie.La película está basada en la novela del mismo nombre de Nico Walker, veterano del ejército estadounidense quien recibió una condena de 11 años en prisión por robo a un banco. Su primera novela semi-autobiográfica, "Cherry", fue publicada por Alfred A. Knopf el 14 de agosto de 2018.De acuerdo con Joe Russo, Tom Holland llevó a cabo en "Cherry" una actuación digna de un Óscar. En una charla con ComicBook manifestó:Creo que está absolutamente increíble, ofrece una interpretación que pone un nudo en la garganta, lo que se hace a sí mismo emocional y físicamente es increíble. No hemos visto a un actor en un papel así en mucho tiempo, la película recorre una década, complementada por una interpretación épica y una que sin duda, espero que esté en la conversación por los Óscar.En agosto pasado "el tío Netflix" estrenó la película "El diablo a todas horas", una película de suspenso psicológico, dirigida y coescrita por Antonio Campos, historia en la que Arvin Russell (Tom Holland), se dedica a proteger a sus seres queridos en un pueblo lleno de corrupción y personajes siniestros.Con información de Debate