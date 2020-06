De suicidio pasó a homicidio, acusan a su esposo pero padre de la víctima lo defiende

Escuchar Nota

"Pueden creer ustedes que la jueza nos negó el derecho a la mamá y a mí a estar presentes hoy en la diligencia argumentando la contingencia. Pero si yo contrato a diez abogados, ellos si pueden entrar, no es posible", expresó el señorEn el exterior de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el padre de "Susy" rompió en llanto y dijo que duda de que su yerno Oswaldo M. H., sea verdaderamente el responsable del crimen de su hija, registrado el 6 de junio"Si vienen diez abogados a ellos si los dejan entrar, no es posible que a nosotros no, que ocultan", cuestionó.Narró que cuando se dieron cuenta ayer de la detención de"Solicité el expediente para poder ver las pruebas tan concluyentes que ellos dijeron tenían en la Fiscalía y por las cuales, generaron una orden de aprehensión"."Me negaron el acceso al expediente argumentando quey no lo tenían en ese momento. Hasta hoy no lo he podido ver", criticó.El padre de Susy declaró que nunca le llamaron de la FEM para tener acceso al expediente.A pregunta expresa de si considera culpable a Oswaldo, dijo "yo no puedo establecer si es culpable, para mí no lo es, porque es una gran persona ese muchacho, yo no sé lo que está pasando y sucediendo" subrayó.las que le hicieron eso a su mamá".También criticó que bajo engaños, el abogado defensor lo citó en la casa, escena del crimen, misma que le iban a regresar, en donde fue finalmente detenido por las autoridades., “fue asesinada por una persona de su entorno muy cercano”, informó ayer el fiscal general del Estado, César Peniche.Peniche Espejel publicó ayer un video en el que hizo el anuncio de la detención de una persona por este crimen; “se hicieron entrevistas y revisión de información en el círculo de la joven, lo que permitió determinar al responsable”, dijo.quien ya está a disposición del Poder Judicial.El funcionario estatal también informó que, “luego de hacer investigaciones en las que se tomaron en cuenta todas las evidencias disponibles, se determinó queEn su mensaje difundido ayer por la tarde, el fiscal general expuso que se realizó un trabajo de investigación en la que se revisaron todas las evidencias, incluyendo videos de la plataforma Escudo Chihuahua, y a través de una unión lógica se logró establecer la posible responsabilidad de una persona.Agregó que fue solicitada una orden de detención y que la persona involucrada fue capturada ayer mismo.El pasado 6 de junio a las 23:07 horas, el radio operador de la, reportó que había una persona sin vida en la calle Mineral de Josefina número 4729 en la colonia Los Minerales. Se trataba de la joven Susana Saláis de 25 años.