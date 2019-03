De Sundance al FICG

Con su ópera prima Lucía Garibaldi no sólo llevó a una película uruguaya a participar por primera vez en el célebre Festival de Sundance, además obtuvo el premio a Mejor Dirección Internacional en la categoría Drama Internacional.Los Tiburones cuenta la historia de Rosina, una adolescente que ve trastornadas sus vacaciones de verano. Primero, por la sospecha de que hay tiburones merodeando en la playa donde ella reside y, además, porque siente atracción por uno de los jóvenes jardineros que trabajan con su padre.En el filme, que formó parte de la competencia oficial de World Cinema Dramatic 2019, hay un relato de iniciación que invita al espectador a mirar la vida a través de los ojos de alguien que recién la está descubriendo.La película tuvo su estreno latinoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). En el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) la directora, los productores y parte del elenco conversaron con la audiencia sobre un proyecto que tuvo un presupuesto oficial de 660 mil dólares y que se levantó gracias a financiamiento tanto uruguayo como argentino.“Empecé con la construcción de un personaje con muchas aristas, no quería que fuera el típico adolescente. Quería mostrar una semivillana o una semiheroína.“Siempre tuve la intención de mostrar las partes incómodas que tiene esa etapa de la vida. Aunque el guion se adaptó a Romi (Romina Betancur) para que el personaje se amoldará más a sus movimientos”, narró Garibaldi, quien seleccionó a la protagonista en un casting que realizó con decenas de adolescentes que estudiaban teatro.La joven cineasta, quien cuenta en su currículum con los cortometrajes Colchones (2009) y Mojarra (2011), se planteó desde el inicio una historia con la que ella misma estuviera compenetrada. “La adolescencia me marcó y me parece una etapa increíble”, apuntó.El filme se estrenará al público el próximo mayo en cines de Uruguay y de Argentina.