De Toledo para Coahuila: Final del Trazo

Escuchar Nota

“Su ejemplo sí ha marcado el trabajo de mi generación y el mío, especialmente en dos cosas. La primera es que Toledo regresó a su pueblo para rescatar los valores y símbolos de su región. Para él era necesario hablar de esto porque es dar una vista a esas existencias: a las creencias, los juegos de la imaginación y a todas esas figuraciones del mito”, comentó.

La segunda impronta que dejó el oaxaqueño en el saltillense es la de la libertad de los materiales, y la de “comprender que cualquier objeto es digno de observación. Así, lo importante, es el juego de cómo acomodamos las piezas, lo que daba el inicio de una composición. Esto era una parte básica de su trabajo. Toledo tenía una total libertad en cuanto al manejo de los materiales, técnicas mixtas, a materiales ajenos a la pintura y que incorporaba porque eran orgánicos: cortezas, semillas y más. Creo que lo más importante era no tenerle miedo al materia y a la imaginación”.

Por otra parte, Toledo es un artista demasiado grande como para escapar de su influjo en algún sentido. Fabila detalló que “todos los artistas tenemos, no tanto una deuda con él, pero sí una línea que nos invita a seguir en el sentido de su bondad artística. Ante todo, creo que Toledo fue un artista muy bondadoso con la sociedad, porque generaba lugares que motivaban un cambio”.

“En el dibujo de Toledo hay algo muy universal que va más allá de lo folclórico que muchos podrían pensar. Lo que está bien chido es pensar cómo él retomó esta idea muy arcaica pero también muy universal y que proviene de tiempos inmemoriales de representar a animales como símbolos y acciones humanas, es una fractura que convierte a su lenguaje en algo muy contemporáneo.

“Porque aunque Toledo nunca estuvo en las grandes corrientes que le tocó pasar, sí se mantuvo siempre muy fiel a su estética y a su mundo interior. Eso le dio un lenguaje muy personal para hablar sobre los grandes temas y problemas de su tiempo, como lo vemos representado en su trabajo. Un trabajo con el que todos los mexicanos podemos identificarnos, ya sea en el norte o en el sur, porque tenemos una relación muy chida como pueblo con los animales y las plantas. Ahí, en ese misticismo natural, es en donde todos los que admiramos y nos gusta el trabajo de Toledo, podemos mantener un diálogo”, concluyó Fabila.

Final de Trazo

Museo de Artes Gráficas

11:00 a 17:00 horas

Entrada libre

Francisco Toledo dijo “me siento cansado de haber dado tantas vueltas alrededor del Sol”, en una entrevista otorgada a El Universal. Así, el artista y activista oaxaqueño hablaba sobre el paso del tiempo y la edad, un camino que lo acercó, como a todos, a la única meta real: la muerte, que a él le llegó el 6 de septiembre del 2019, después de una vida que inició el 17 de julio de 1940., quien siempre se sintió atraído por la “gran figura de Toledo”. Tanto que hace algunas décadas inició un viaje que lo llevó hasta la cuna del grabador, donde visitó laque este fundó.El trabajo de Toledo está lleno del símbolo mítico “de la fuerza de la selva y un erotismo muy extraño que nos invita a ver de otra manera”, explica Cerecero.Sus personajes son animales que, como si fueran fábulas, pueblan la mayoría de sus cuadros: iguanas, murciélagos, chapulines, sapos y monos, conforman un bestiario mental que Toledo utiliza para reflejar las cosmogonías comunitarias pero, también, las pasiones personales. Como lo demostró en el volumen, en el que ilustró textos de Jorge Luis Borges.Si bien el nacido en Juchitán dejó su huella estilística y técnica en Cerecero, es distinto con el grabador torreonense Vinicio Fabila, trabajador del Museo de Artes Gráficas (MAG), en el que actualmente se exponePara el maestro grabador, la huella más fuerte del oaxaqueño es, precisamente, “la de su activismo, pero no un activismo histriónico, sino de una protesta que trabaja desde la formación de lugares en donde fomentar la cultura”.Ese trabajo de impulsor cultural, que le valió elpuede observarse en obras como la ya mencionada Casa de la Cultura de Juchitán, así como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Centro de las Artes San Agustín (Casa) y el Museo Taller Erasto Cortés (Mutec).“Estos lugares y lo que hizo, ayudan a que la ciudadanía tuviera mayores oportunidades y bienestar cultural más que económico. Creo que todo artista nos sentimos identificados con él, porque tenía una postura muy natural ante el poder, que creo que es la postura de los artistas: no estar conforme con el estatus quo. Es antinatural que el artista esté conforme con su espacio”.De la misma manera que el regreso a las raíces y el folclor legendario y mítico de los pueblos originarios que hizocautivó a Cerecero, lo hizo con Fabila, un amante declarado de los motivos naturales que se convierten en símbolos al ser plasmados por el oaxaqueño.Para todo aquel que no conozca el trabajo de Francisco Toledo, el MAG muestra en su exposición, una serie de grabados que el oaxaqueño hizo expresamente para el estado. Unas piezas en las que los personajes son murciélagos cuyos colores marrones y arena, recuerdan a los desiertos coahuilenses y que puede observarse nuevamente, ya que laha reabierto al público.