De un iPhone a un jugo Boing: cuando las compras en línea no tiene un final feliz

“A los que le echan la culpa a Mercado Libre: o el vendedor me quiso engañar, o en el trayecto alguien se la quedó. Mercado Libre no tiene la culpa de lo que somos como sociedad. De hecho, es altamente probable que recupere el dinero gracias a Mercado Libre”, aseguró Molina.

Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavíapic.twitter.com/mDqqDIZOHE — Pato Molina (@patriciomolina) January 10, 2020

Pidió una Mac y llegó un Licor



Juana Carrasco de Cipoletti compró una Macbook en #MercadoLibre a $140 mil y le llegó un licor de Cacao "Tres Plumas"

Se especula q durante la logística alguien hizo el cambio

El vendedor documentó todos los pasos c/fotos q dejó en la plataforma ML pic.twitter.com/ypPWmxxtr0 — Avellaneda Real (@AvellanedaReal) September 23, 2020

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación.@Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N — Salvador Gómez (@chapatoi) September 7, 2020

“Todo apunta a que fue alguna persona que labora en Fedex sucursal Obregón. Espero se investigue y evitar malas experiencias ”, denunció en un video.

@fedexteayuda , me cambiaron el contenido de dos paquetes que contendrían 2 laptop por sal en Cd. Obregon, Sonora, México, un paquete proviene de Chiapas, otro de CDMX y que casualidad que es sal cuya marca solo se comercializa en Sonora. pic.twitter.com/IfYsn3onqe — Van Sau (@VAnSau82) September 1, 2020

