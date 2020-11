De víctimas a activistas… el dolor que llevó a la lucha a Olimpia Coral e Israel Rivas

Escuchar Nota

"Era una empresaria, me dedicaba a la construcción, a la renta de maquinaria pesada, la pavimentación de carreteras ; trabajaba en diferentes municipios de mi estado. Era una mamá que me dedicaba a trabajar hombro a hombro con mi esposo, con mis hijos y me gustaba estar en la cocina”.

“Cuando me avisan que mi hija desapareció se desmoronó mi vida por completo, dejé todo atrás, incluso ahorita estoy desplazada, tengo amenazas de muerte. Hace aproximadamente dos meses tuve el último atentado en la autopista entre Santa Casilda y Las Cañas, allá en Michoacán; nos rafaguearon la camioneta, nos siguieron hasta donde estaban varias patrullas de la policía federal de camino”, comentó.

“Mi vida cambió por completo, me convertí de una mamá empresaria a una investigadora, policía, perito, psicóloga, tanatóloga, criminalista... Me convertí en todo, porque yo tenía que encontrar a mi hija. Como todos me negaron el apoyo para buscarla, tuve que aprender incluso la terminología que ocupa la delincuencia organizada. La búsqueda de Yahaira la hice por mis propios medios y recursos hasta dar con el paradero no solo de mi niña, sino de los delincuentes que secuestraron, violaron y ejecutaron después de haberla torturado durante 10 días”, recordó.

“Me la llevé a Michoacán para darle cristiana sepultura, aunque ahorita a la fecha, mi hija está sepultada de manera clandestina, no tiene acta de defunción, porque las autoridades en su momento que me negaron el cuerpo me lo quisieron quitar, porque tenía que llevar un juicio en Oaxaca. Todo eso me llevó a convertirme en una defensora de derechos humanos y ayudar a las madres que como yo, se han encaminado a buscar a sus hijos, sobre todo a las madres que no tienen recursos.



“Incluso por lo que hago, a uno de mis hijos lo detuvieron hace algunos meses en Michoacán, yo no puedo ir, estoy desplazada de ahí, me desaparecieron a un sobrino por lo que hago. Levantaron también al hermano de mi nuera para decirme que me saliera de ahí donde estaba trabajando o lo iban a matar…”, aseveró.



"Seguiremos como defensores de derechos humanos, hay mucha tarea que hacer".

“Llevaba una vida normal como la de todo mundo. Fui abogado, estudié leyes, comunicación y trabajaba en un medio, era gerente de una estación de radio, representante legal; una estación con carácter cultural social. Llevábamos una vida muy tranquila en San Cristóbal, yo casi diario me iba trabajando, caminando o en bicicleta”.

“Dhana estaba inscrita en una escuelita que a mí me gustaba, porque estaba en el bosque. Cuando se puso malita estaba en primer año de kínder. Fue difícil cambiarnos de Chiapas que allá teníamos todo, a la Ciudad de México, fue abandonar la casa. La estación para la que trabajaba no me aguantó, cuando mucho un año y medio, me quedaron debiendo seis meses de sueldo. No me pagaron aguinaldo, le pedí al dueño de la radio que me diera seguro social, porque mi hija estaba enferma y no quiso, ya después me enteré de que el IMSS tenía protocolos muy viejos”, señaló.

“Cuando llegué sí me sorprendió mucho la atención y la calidad de los servicios hospitalarios, me sentí seguro y tranquilo. Vinieron las elecciones y de repente por septiembre-octubre vi el bajón grueso del hospital. Comenzaba a escuchar que no había medicamentos, ya para 2019, Dhana comenzó a tener internamientos todo ese año de metotrexato. El niño se tiene que internar para que le pasen altas dosis de medicamento. Un día me dijeron ‘no hay sábanas, hay problemas con todo, no hay lavado, no hay ni gel. Estamos asustadísimos, nunca había pasado, no hay dinero ni para la fumigación’, estaba grave la situación “, puntualizó.



Israel aseguró que el gobierno comenzó a agredirlos a través de sus redes sociales, “tengo los mensajes guardados porque además puse una denuncia, decía ‘ojalá se muera tu engendro con cáncer, le haces un favor al gobierno que te está manteniendo’, agresiones directas”.

“Dhana está por terminar el tratamiento, de estas larguísimas 120 semanas, más cinco meses de remisión, el 6 de diciembre acaban. Esta gran carrera de resistencia termina”, concluyó.

“Nuestros cuerpos no son un crimen, difundirla sin tu consentimiento, sí. Tu desnudez no arruinará tu vida”, dijo.



“Ojalá hubiera sido feminista a mis 12 años, 11 o 10 porque entonces hubiese visto todo eso. Todo mundo me decía fea, y les hubiera dicho ‘no, es que no soy para su consumo de ellos’…que la rebeldía sea hablar cuando nos dicen que nos callemos, que la rebeldía sea gritar cuando nos dicen que nos sentemos, lo que hace el movimiento feminista es amor y no hay mejor manera de ejemplificarlo que cuando hablamos de esta abolición completa de un sistema patriarcal. Es que ya no es necesario la igualdad, esos discursos son conservadores, son burgueses, blancos y de privilegio, para qué diablos queremos igualdad, si al momento que nos ponen en lugar iguales que ellos hombres, no vivimos las mismas condiciones que ellos…Hasta ese momento las mujeres seremos libres”, resaltó.

