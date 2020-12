DEA pide más agentes y avión espía para operar en México

Escuchar Nota

“En estas regiones, un aumento en el personal de los agentes mejorará la coordinación operativa con las contrapartes extranjeras de la DEA encargadas de hacer cumplir la ley a través de investigaciones bilaterales, incautaciones de laboratorios clandestinos de metanfetamina y heroína, así como desarrollando nuevas fuentes confidenciales en la región”, se lee en la solicitud consultada por Milenio.

“Los nuevos King Air 350 se utilizarán principalmente en países como México, Colombia, Perú y Afganistán. En entornos extranjeros, estos aviones se utilizan normalmente para transportar carga, personal de la DEA y pruebas, así como para actividades de vigilancia”, justifica.

“He trabajado con muy buenos elementos de las fuerzas de seguridad de México, pero hay algunas que son corruptas y es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que comprometa a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, explicó Vigil vía telefónica.

La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés)con la creación de tres nuevas plazas de agentes especiales y la compra de un avión espía.La agencia antinarcóticosque trabajarán en las oficinas que tienen desplegadas en México y Centroamérica, y que se sumarán a los 54 agentes que operan en territorio nacional en 10 oficinas repartidas de Tijuana a Mérida.En la propuesta de presupuesto,, que será usado para labores de espionaje e intersección para combatir a los cárteles en México y otros países de la región donde desde hace años han acumulado influencia.Igualmente, conocidas como Unidades de Investigaciones Sensibles y que operan desde hace 20 años en México y Centroamerica.Este fondo se utilizará para proporcionar “para las contrapartes del país anfitrión participantes, capacitación, requisitos de investigación y otros gastos operativos, como la compra de pruebas e información o el alquiler de instalaciones encubiertas”.Es decir,. En el caso de México, por muchos años los agentes considerados incorruptibles para infiltrarse entre los cárteles eran escogidos de la extinta Policía Federal, ahora absorbida por la Guardia Nacional.El nuevo aviónque la agencia ya utiliza extensamente en América Latina y el Caribe, y al que se le equipa con una tecnología de espionaje conocida como Vigilancia y Reconocimiento de Inteligencia (ISR, por sus siglas en inglés).Esta tecnología ha “sido utilizada con éxito en laen Paraguay, Perú, Honduras, Guatemala y México; sin embargo, la DEA actualmente no puede satisfacer la demanda actual de ISR de apoyo en Centro y Sudamérica”.Ex agentes estadunidenses de seguridad que tuvieron operaciones en Méxicoque agentes extranjeros hacen en territorio nacional y su vida.Tanto Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, como Davy Aguilera, agente retirado de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU) coincidieron en que el avance de esa ley les resulta preocupante.Lo que más los inquieta, a quienes en su momento estuvieron asignados para combatir cárteles como el de Sinaloa, el del Golfo, La familia michoacana o Los Zetas, es que las agencias extranjeras se vean obligadas a reportar cada uno de sus pasos a México, y con esto, arriesgarse a sufrir una filtración fruto de la corrupción.Aguilera agregó que verse obligados a reportar todo lo que investiguen mientras están en México “sería un desastre, porque la corrupción está por donde quiera, si pasara algo así nunca vamos a estar seguros en nuestras investigaciones, pero más importante, arriesgamos la vida”.Vigil aseguró que “, no saben; las fuerzas de seguridad se está disparando en el pie”.Información por Milenio