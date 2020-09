Debaten extinción de fideicomisos entre advertencias

Escuchar Nota

"Ese fue un pretexto. La razón de fondo, deshacerse de una cantidad de recursos", dijo.



"Sería una vergüenza que pierdan su pensión que han recibido por justicia y por su esfuerzo impresionante", expresó.



"No se ha demostrado opacidad ni discrecionalidad en los fideicomisos y fondos, funcionan para complementar los recursos públicos", señaló.



"Sé que es complicado que cambien de opinión, pero en esta comisión deberíamos siempre atender más a la población que los proyectos de nuestro partidos o de quien está en la Presidencia", apuntó la ex presidenta de la Cámara de Diputados.



"Es muy lamentable posicionarme en contra de lo que podría ser un importante instrumento sobre el buen uso de recursos y contra la opacidad, que estaría anulado, destruido, por la necia inflexibilidad de ver las cosas en blanco y negro", manifestó.



Entre reclamos y advertencias de la Oposición y también de algunos integrantes de Morena, ladebate la iniciativa de desaparecer al menos 109 fideicomisos, cuyos recursos serían destinados principalmente para el sector Salud., reclamó que se quiera aprobar esto cuando hubo foros de parlamento abierto, en los que se hicieron compromisos con los participantes para mantener los recursos.Recordó que ya había un acuerdo para desaparecer una parte de fideicomisos, lo que no gustó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Afirmó que no hay sustento en el argumento de la corrupción y dispersión de recursos, y ni un solo funcionario ha sido canalizado a la justicia.Bravo recordó una reunión de los coordinadores parlamentarios con la directora del Conacyt, quien a pregunta expresa afirmó que no estaba de acuerdo por ningún motivo que desaparecieran los fideicomisos relativos al sector, ya que se provocaría un problema mayúsculo porque se dejarían de recibir los recursos de contrapartes internacionales en temas como cambio climático o investigación biomédica.También señaló que se eliminarían las pensiones vitalicias que tienen los medallistas paralímpicos.La diputada del PAN Laura Angélica Rojas advirtió que la eliminación de los fideicomisos desampara a diversos sectores.Recordó que estos cuentan con comités técnicos, están sujetos a vigilancia y no solamente contienen recursos públicos, sino reciben dinero para proyectos, ya sea de la iniciativa privada o de fondos de cooperación internacional.Indicó que centros públicos de investigación les han expuesto por qué es importante que se mantengan los recursos para estas entidades.En tanto, la diputada de Morena, Rocío Barrera, se manifestó en contra de la reforma.La presidenta de la Comisión de Gobernación defendió el fideicomiso para la protección de defensoras de derechos humanos y periodistas, que cuida a mil 340 personas.Aseveró que se cambió de posición en la Comisión de Presupuesto a partir de prejuicios para anular fideicomisos sin sustento.Sostuvo que ese fondo salva vidas de manera permanente aún con recursos limitados y a cuentagotas.Fernando Galindo, diputado del PRI, advirtió que al eliminar los fondos de desastres naturales se viola la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.