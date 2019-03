Debe Estado encontrar piezas clave del caso Iguala: CIDH

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, afirmó que las autoridades mexicanas deberán encontrar las piezas claves dentro del caso Ayotzinapa, en cada línea de esta investigación para dar con la verdad de lo que sucedió en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.Ante funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como padres de familia de los desaparecidos, la comisionada dijo que seguirá comprometida con la construcción de la verdad de este caso, “el rompecabezas, está puesto en este informe”, señaló la presidenta de la CIDH, al presentar el informe de actividades sobre el caso de Ayotzinapa, Guerrero y la instalación de la Comisión Presidencial.La presidenta de la CIDH presentó el informe en el Museo Memoria y Tolerancia, en donde dijo que existen desafíos que el Estado mexicano debe alcanzar por medio del compromiso firme y real y que ya ha sido manifestado con la instalación de la Comisión Presidencial, que es una prueba evidente de hecho,Asimismo, existen herramientas que se deben aprovechar y ponerlas en práctica, como la creación de una política criminal, enfatizó.El organismo a su cargo, sostuvo, tiene claro y es importante que se deje atrás la llamada verdad histórica que ya el Tribunal Colegiado de Tamaulipas y la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos han cuestionado, por lo que tiene que darse una nueva narrativa, pues “la mal llamada verdad histórica está descartada”.Respecto a la atención de más víctimas, es importante que se siga atendiendo a todas las víctimas y a sus familiares y sobre todo con acciones como los cuidados de la salud de Aldo y Edgar y los demás estudiantes que fueron lesionados, así como a las familias de los estudiantes que fueron asesinados; hoy el plan de atención integral está listo y se puede proceder con su implementación de inmediato.Para esa nueva etapa, destacó el reconocimiento de la CIDH al fuerte impulso que da el gobierno federal al caso Ayotzinapa, abriendo una oportunidad para romper con la impunidad, dándole a las familias de las víctimas el derecho a la verdad y a la justicia, por lo que el organismo internacional decide continuar con el monitoreo reforzado de la búsqueda de los estudiantes, y en la investigación.Arosemena de Troitiño destacó la importancia de continuar con el análisis de diversos elementos, particularmente de telefonía y balística, porque implica la gran objetividad para conocer la verdad de los hechos, cómo ocurrieron, quienes intervinieron, además se procese penalmente contra elementos de los diferentes cuerpos policiales y autoridades estatales contra quienes hay evidencias suficientes.Esto, añadió, ya sea por acción u omisión y de igual forma se debe investigar con mayor profundidad a los efectivos militares que estuvieron involucrados en la práctica la noche de iguala, asimismo es importante y necesario aclarar las posibles irregularidades en las investigaciones de las que existen evidencias.A su vez, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, mencionó que en los últimos meses ha trabajado para poder dar certeza en la investigación, porque la única verdad es que aún no hay verdad y esa es la principal encomienda.Destacó que como parte de los objetivos, son los mecanismos que puedan ayudar a seguir todas las líneas de investigación que estén abiertas en este caso, las que no atendieron las autoridades de la administración federal pasada y las que desarrolle la comisión.Al mismo tiempo, deberán ayudar los nuevos mecanismos que no han sido explorados de manera adecuada en la investigación, a fin de apoyar el diseño del marco de incentivos para colaborar y con ello se obtenga información fidedigna para el esclarecimiento del caso, puntualizó.