‘Debe Gobierno otorgar internet a familias’: Cepal

Ciudad de México.- Ante el hecho de que la pospandemia implica un cambio estructural de la economía en la que se ofrecerán más servicios en línea, es necesario que los gobiernos otorguen a las familias más pobres internet, computadora portátil, celular y tableta, lo que le costará a México menos de un punto porcentual del PIB, dijo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



La secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, dijo que se trata de otorgarles una canasta básica para que las familias tengan acceso a la tecnología y mantengan a su hogar comunicado mediante dispositivos electrónicos.



El requisito esencial para lograr una participación efectiva en la era digital es contar con acceso a banda ancha de alta velocidad, lo que costaría a México menos de 0.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mensual.



Mientras que otorgarle a las familias de manera gratuita una computadora portátil, un celular inteligente y una tableta costará 0.5 puntos del PIB anual.



También aseguró que es importante pensar en utilizar subsidios a la demanda para apoyar a los hogares de menores ingresos.



Además de que el Gobierno debe complementarlo con acciones de flexibilización regulatoria “incentivando el uso de servicios de educación, salud y gobierno mediante la aplicación de tarifas cero, que permitan el acceso a estos sin costo para el usuario”.



Bárcena detalló que proponen reducir temporalmente los impuestos a las importaciones y a las ventas de los dispositivos para lograr ofrecer a mejores precios los productos a las familias con menos recursos.



‘Hay radio’



La secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que este año escolar no debe considerarse como un año perdido en el sistema educativo porque en el caso de las familias que no cuentan con televisión al menos tienen radio para escuchar las clases.



Bárcena dijo que si bien el 7% de los hogares no tiene televisión, las clases también se transmiten por radio.



“No debería ser un año escolar perdido, y creo que es justamente lo que está intentando el Gobierno de México con ese programa de Aprender en Casa dos, que se transmite por televisión sin pago y radio para alcanzar a todos los hogares”, explicó.



Expuso que “es verdad que hay quienes no tienen acceso a internet, pero probablemente tienen acceso a radio o televisión, y se intenta llegar a todos los hogares, a 30 millones de hogares, con apoyos, centros pedagógicos y apoyos de las autoridades locales”.