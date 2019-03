Debe morir el antiguo PRI: RMV

Rubén Moreira Valdez, diputado federal, explicó que votó a favor de la revocación de mandato porque es la oportunidad de quitar a un Presidente de la República que rinda malos resultados y descartó que eso abra la puerta a la reelección presidencial.“¿Cómo veo la postura de mi partido? Pues de temor, no a la consulta, sino de temor a Andrés Manuel. El PRI y el PAN, malamente, presuponen que AMLO va a seguir siendo popular y presuponen que el ciudadano no va a tener capacidad de distinguir acciones buenas o malas de aquí a 3 años. Subestiman al ciudadano”.“Yo por eso voté a favor de que si dentro de tres años Andrés Manuel es malo, lo puedan quitar”.Lamentó que el PRI temor a AMLO y que junto con el PAN, presuponga que López Obrador seguirá teniendo popularidad en tres años y que eso les pueda restar diputaciones federales.Aclaró que no ha terminado el trámite legislativo de revocación de mandato, el dictamen de la Cámara de Diputados va al Senado y eventualmente iría a la legislatura de los estados.Explicó que en el Pleno de la Cámara Baja se discutieron tres asuntos: uno de carácter político, referente a un compromiso de campaña que AMLO pretende cumplir; el segundo de carácter constitucional legal ¿debe estar en la Constitución la revocación de mandato?, y el tercero de carácter electoral.Este, consistente en la posibilidad de que AMLO pueda aparecer en la boleta en tres años más, mantenga la popularidad para evitar la revocación de mandado y la posibilidad de arrastrar el voto a favor de los candidatos de Morena, lo“Me parece anticipar mucho los tiempos, y es una lástima que la discusión sea en términos del interés de los partidos de ganar o perder diputados y no de la posibilidad que tiene el ciudadano de quitar un gobernante si no está satisfecho de él”.“Por primera vez en la historia de México, si un gobernante es malo lo puedes quitar… siendo la revocación de mandato un derecho que ahora van a tener los mexicanos, quienes votaron en contra lo trataron de reducir a un tema electoral porque esa era su preocupación”.No discutieron, dijo, el caso de que, si un presidente sea malo, el ciudadano decida si continúa o no en el cargo, sino el hecho de que AMLO mantenga la popularidad y el poder, y que con ello hiciera ganar a los candidatos de Morena a diputados federales, ya que sería dentro de un mismo proceso.Recordó que el PRI sufrió la peor derrota de su historia en las elecciones pasadas y debe democratizarse a su interior, que sus dirigentes y candidatos salgan de consultas abiertas a la militancia, en procesos internos organizados por el INE, y escuchar a la gente. Si no lo hacemos así, el PRI va a desaparecer, advirtió.“¿Qué hubiera pasado si hace tres años o cuatro hubiéramos consultado a los ciudadanos sobre las reformas electorales?, nos hubieran dicho que no, entonces no hubiéramos perdido la elección”.“Fue responsabilidad del PRI por no consultar y ahora queremos impedir una consulta popular a mitad de mandato de si alguien es bueno o malo”.Añadió que en el 2021 los mexicanos tendrán oportunidad de decirle Andrés Manuel que, si no convenció, que se vaya, y aunque en México hay reelección de para alcaldes y diputados, para Presidente nunca debe haberla.“El PRI pasa por el peor momento de su historia y que discutamos entre nosotros no es malo y que empiece a haber ese tipo de divisiones en los votos tampoco es malo, porque se está fraguando un nuevo PRI, tiene que morir un antiguo PRI y nacer un nuevo PRI, y en el nuevo PRI tiene que haber elecciones abiertas, donde la base cuente”.“De la elección de Enrique Peña al año pasado, perdimos 11 millones de votos, perdimos más votos que los que sacamos, es más, puedo decir una cosa terrible, estamos más cerca del límite para perder el registro”.Subrayó que el tricolor enfrenta un grave problema, no tiene rumbo ideológico claro, hay contradicciones internas, y lo único que puede salvarlo es la legitimación de la misma militancia, que indique la manera de organizarse y la oferta política. De ahí depende ir a la vanguardia o en la retaguardia.“Estos dos diputados que votan igual que yo son de mayoría, o sea, ellos vencieron en la elección a sus contendientes y sacaron más votos que AMLO. Nosotros pensamos, los tres, que si el PRI sigue haciendo lo mismo va a terminar derrotado.“Es evidente que nos ha ido muy mal por lo que hemos hecho: no hay elecciones internas, no se selecciona a los candidatos democráticamente, la dirigencia actual hoy mismo no cuenta con el voto de la mayoría, y luego, cuando nos proponen por primera vez que un gobernante se someta al escrutinio público, le queremos decir que no”.“Respeto mucho la forma de pensar del partido y reconozco que la mayoría, ahí en la fracción, no nos obligó a votar en línea. Reconozco que nos dio nuestro espacio para nosotros votar como nosotros deseáramos”.“A mi juicio, muy personal, el PRI no puede decir ‘si va Andrés Manuel, van a ganar sus diputados y se va a reelegir’. Eso es pensar que su figura es muy poderosa. Creo que, como todos los gobernantes, tendrá aciertos y desaciertos”.