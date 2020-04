‘Deben entrar en pausa también las obligaciones’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Si la economía está en paro y las empresas y negocios no tienen ingresos, también las obligaciones deben entrar en pausa; ahí es donde se requiere la flexibilidad de las autoridades para no poner en riesgo las fuentes de trabajo, con acciones no comunes y no dominadas por prejuicios ideológicos, afirmó Alejandro Dávila Flores.



Al reiterar que se podrían perder 350 mil empleos en Coahuila si la inactividad en la industria automotriz se extiende a tres meses, el economista expuso que “por el momento lo más importante es la preservación de la vida, de los empleos y de las actividades productivas”.



Calificó como fundamentales medidas de este tipo para que se puedan conservar las empresas, los negocios y los empleos, y lo bueno es que no estamos hablando de la pérdida de activos físicos, como ocurre cuando se presenta una guerra o algún tipo de conflicto armado, entonces si hacemos lo necesario, y se logran conservar las empresas y los empleos, más rápida será la recuperación”.



Sobre la cantidad tan grande de empleos en riesgo en nuestra región, indicó que “eso ocurre porque en la economía tiene una muy grande participación automotriz y eso nos hace más sensibles que la economía nacional cuando se dan fluctuaciones en este sector.



“Cada mes de inactividad en este sector industrial provoca una caída de casi 2 puntos del PIB en el estado, en cifras anuales”, añadió.