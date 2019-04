¿Deben los padres hablar en inglés a sus hijos?

En el parque, en las puertas del colegio, en el centro comercial, la piscina... Cada vez son más los padres (españoles) que deciden hablar con sus vástagos en inglés. Piensan que de esta forma les ponen en situación de ventaja frente a los que solo reciben varias horas de inglés en clase y, si acaso, alguna hora de extra escolar. Muchos tienen un inglés bastante aceptable, pero otros, no tanto. ABC.ES En esta situación... ¿es recomendable elegir la lengua materna de William Shakespeare para hablar en casa? ¿se pierden matices de comunicación con sus hijos? Preguntamos a David Bradshaw, senior assessment services manager de Cambridge Assessment English, experto en ayudar en el aprendizaje de este idioma a todos los niveles, sobre la conveniencia de que los niños aprendan inglés desde edades tempranas con ayuda de padres que no son nativos y, en su opinión, "las familias necesitan ayuda para saber cómo afrontar y acompañar el proceso de aprendizaje del inglés de sus hijos fuera del aula, aunque el aprendizaje del inglés es algo intrínseco al proceso educativo general, es lo que concebimos como un aprendizaje paso a paso que empieza desde las primeras etapas de la educación y se experimenta de una manera progresiva".Para David Bradshaw, "es fundamental que los niños aprendan divirtiéndose y casi sin darse cuenta de manera progresiva y acorde con su edad. Lo ideal es proporcionarles un espacio en su día a día en el que realicen tareas en un entorno en el cual se hable inglés: allí donde juegan, escuchan cuentos y exploran su mundo. Cuanto más amplio sea este espacio en el día del niño, más significativo se vuelve. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, es recomendable continuar la labor en casa".Este profesional indica que, a la hora de decidir si hablarles o no en inglés, lo primero que se tenga en cuenta es la meta de la inmersión: "incrementar el tiempo de exposición del niño al idioma, que el pequeño pierda el miedo a expresarse en otra lengua y que acepte como algo natural las diferentes formas de expresión estarían entre los principales objetivos", señala. Por tanto, añade, "los padres no deberían preocuparse tanto por su acento o por los posibles errores gramaticales que puedan cometer.Junto a esta medida, "también se deben proporcionar al niño otras fuentes de exposición a un inglés correcto, como la televisión, vídeos y juegos en internet y, por supuesto, el colegio o la academia, y los padres pronto verán con sorpresa como sus propios hijos los corrigen y se divierten con sus “errores”. Lo importante es crear un ambiente tranquilo y de disfrute, que es la mejor manera de aprender", remarca David Bradshaw.Consejos para hablar en inglés a tus hijosPara este profesional, "no debemos insistir en que el niño hable en inglés, sobre todo delante de otros adultos, sino darles un espacio en el que puedan decir cosas en los dos idiomas de forma natural, cuando surge la ocasión. Si los padres no se sienten muy seguros en el uso del inglés, no es necesario intentar comunicar frases o conceptos complejos. Puede ser mucho más significativo y divertido establecer rutinas a modo de juego como nombrar objetos en inglés, pequeñas frases de saludo y despedida o leer juntos cuentos sencillos". También es importante, indica, "estar abierto al hecho de que el niño mostrará una tendencia de mezclar los idiomas de una forma sistemática – sobre todo suelen nombrar los colores en inglés aun cuando hablen español".Las nuevas tecnologías han venido, añade, "a apoyar a los padres con múltiples recursos digitales gratuitos donde padres e hijos pueden disfrutar del inglés juntos, como los que están disponibles en la web http://www.cambridgeparati.es" . Sin duda, concluye David Bradshaw, "el entusiasmo y ganas de compartir buenos momentos en inglés entre padres e hijos añade un plus de motivación en el estudio en este camino de aprendizaje paso a paso".