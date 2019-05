Deben médicos ofrecer prueba de detección de VIH a embarazadas

El secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del VIH-SIDA (Coesida), Luis Alberto Ruiz Mora, dijo que los médicos del Sector Salud deben ofrecer de manera gratuita la prueba de detección de VIH a la totalidad de embarazadas atendidas en el estado.Agregó que lo anterior es una de las principales estrategias impulsadas por el gobierno estatal para lograr la meta de cero casos de VIH por transmisión materno-infantil.Subrayó que el riesgo de transmisión al bebé puede disminuir a poco más de 1% si además se suministran antirretrovirales a las madres y a los recién nacidos durante los primeros 28 días de vida, “es decir, suministrar Pro?laxis Post Exposición (PEP)”.Si el médico no ofrece la prueba, “estaría incurriendo en una omisión que puede derivar en sanciones administrativas; basta una gota de sangre para conocer si eres una persona reactiva (positiva), en cuyo caso se procede a confirmar resultados”.Mencionó que el tratamiento es integral y gratuito, y tanto el bebé como la madre tienen posibilidad de gozar de buena calidad de vida. Indicó que tan sólo este año se cuenta con 66 mil 960 pruebas rápidas, con las cuales se pretende cubrir a todas las mujeres embarazadas atendidas por el Seguro Popular en Jalisco.Detalló que si el resultado es no reactivo (negativo) se recomienda seguir medidas preventivas y si el resultado es reactivo (positivo) se realiza otra prueba rápida de una marca diferente, “si esta segunda prueba es reactiva se da la orden para la con?rmación del diagnóstico (Conteo de Carga Viral o Western Blot)”.“Con un resultado confirmado de VIH positivo, se vincula a la usuaria a los servicios de especialidad que le correspondan, IMSS o Seguro Popular, para que tenga un seguimiento adecuado e inicie tratamiento”, añadió.A su vez, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, informó que se lleva a cabo la estrategia transversal ‘Jalisco, libre de nacimientos con VIH’, que permite la detección temprana de este virus en mujeres embarazadas.Añadió que el fin es sensibilizar a médicos, enfermeras y trabajadoras sociales para que ofrezcan la prueba a todas las pacientes que cursan con un embarazo, “y se invita a las mujeres gestantes a que se realicen la prueba del VIH en primer y tercer trimestre de su embarazo”.Destacó que alrededor de 1.4 millones de mujeres viviendo con VIH quedan embarazadas cada año en el mundo, “de no tratarse oportunamente la tasa de trasmisión de una madre a su bebé durante el embarazo o durante el parto es de 15% a 45%, y si amamanta aumenta hasta 16% más”.Por su parte, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Fela Patricia Pelayo López, resaltó la importancia de la transversalidad en la perspectiva de género en todas las agendas del gobierno de Jalisco.