Deben ‘reporteres’ mostrar en su totalidad al mundo

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Después de un año largo de estarle dando vueltas a la pregunta sobre cuál es la responsabilidad de las cronistas y reporteras frente al feminismo, si como mujeres reporteras tienen la obligación de darle prioridad al feminismo como tema, tienen la obligación de ser feministas cuando entrevistan o que el feminismo solo existe cuando es militante, Alma Guillermoprieto concluye con una certeza: que “les reporteres” tenemos la obligación de ser equitativos y de reflejar el mundo.



“Si como ‘reporteres’, mujeres y hombres, no estamos ocupándonos de la totalidad del mundo siempre que reporteamos estamos siendo poco equitativos; pero yo no necesariamente me voy a reportear exclusivamente a las mujeres de ahora en adelante, porque asumo una conciencia de mí misma como feminista, simplemente redoblo mis esfuerzos en cualquier situación de reportería, reflejar el momento en donde estoy, desde todos su ángulos, eso incluye a las mujeres, incluye a los hombres e incluye a los niños que son tema muy olvidado de la reportería. Esa sería mi respuesta hoy: incluir, ser redondamente inclusivas”, afirmó la cronista mexicana.



En una pequeña rueda de prensa digital, previo a su participación en la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca que iniciará el próximo 17 de octubre, donde sostendrá una conversación con la cronista argentina Leila Guerriero, la autora del libro “¿Será que soy feminista?” (Literatura Random House), de reciente aparición en México, dijo que ella se tardó mucho en reconocerse como feminista con etiqueta, “creo que siempre fui feminista por lo que yo era, una persona que no cabía muy bien en ningún lado”.



La periodista, escritora y profesora dice que las mujeres no son necesariamente las que más han muerto en las guerras civiles; que en realidad el número de víctimas en nuestras guerras, sobre todo de las guerras del narcotráfico, han matado predominantemente a jóvenes entre las edades de 16 a 28 años y en un espectro más amplio, de 16 a 42, creo que es la estadística.



“Pero lo que no hemos reflejado suficientemente en nuestra reportería es que el número de víctimas de mujeres y de niños es inmenso y que por cada muerto hombre hay un factor de multiplicación que es la familia en torno a ese muerto; se nos han olvidado las mujeres desplazadas, las mujeres que las despiden porque no quieren líos los jefes, las mujeres trabajadoras domésticas que son constantemente objeto de sospecha... Ciertamente las mujeres son predominantemente las que encabezan las luchas por la justicia en las desapariciones”, afirma.



Alma Guillermoprieto dice que en 2006 fue cuando México se unió a esta ola de violencia, a este desangre espantoso que padecemos hasta el día de hoy con las cifras más altas desde que empezó esta famosa guerra; sin embargo, dice, “no creo que estemos condenados a una violencia cíclica, lo que sí creo que es que de las huellas que va a dejar esta violencia, si es que algún día termina, nos vamos a tardar generaciones en recuperarnos, lo digo con el corazón roto”.



Sobre Estados Unidos y Donald Trump, la cronista dice que está contando los días y las horas que faltan de aquí al 3 de noviembre, porque de la elección en Estados Unidos de este año depende realmente la suerte del mundo.