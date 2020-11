Deberán partidos postular a mujeres en 7 de 15 estados

Escuchar Nota

"El INE no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyen a concretar, en los hechos, el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad", aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova.



"A las voces que piensan que estos criterios son excesivos les digo: la Constitución federal, las leyes, tratados internacionales, jurisprudencias de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, recomendaciones internacionales e interpretación de la reforma constitucional amparan esta acción", afirmó la consejera Carla Humphrey, quien estuvo a cargo del proyecto.



"Esta tendencia ha impedido sistemáticamente que las mujeres logren ser gobernadoras. ¿Cómo podrían ser electas si ni siquiera son postuladas por sus partidos políticos? Al no considerarlas se limita la consolidación de nuestra democracia igualitaria, pues de alguna manera se atenta contra el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales", agregó la consejera Dania Ravel.



"Así como ustedes son celosos de su autonomía, también nosotros de nuestras facultades, pedimos no se extralimiten en sus funciones. Las Gubernaturas son cargos unipersonales de entidades soberanas y autónomas, de las cuales el Senado se encarga de velar por ellas y ya se pronunció (interponer una controversia)", dijo el diputado Alejandro Viedma, de Morena.



aprobó la obligación de los partidos políticos para postular, al menos, a 7 mujeres en las 15 entidades donde se renovará la Gubernatura el próximo año., al afirmar que no respetó los 90 días antes del arranque del proceso para emitir reglas y que no puede legislar.En respuesta, los consejeros argumentaron que no están invadiendo la esfera de actuación del Legislativo, simplemente ejercen su facultad para garantizar que "la paridad en todo", como establece la Constitución, se concrete.no tocaron las Gubernaturas.Además, aclararon, están aprobando un criterio, por lo que los 90 días previos solo aplican para leyes, y tanto la Suprema Corte de Justicia como elhan dado la facultad de emitir lineamientos para darle operatividad a conceptos constitucionales., porque éstos definirán en qué estados la candidatura será para una mujer.La obligación es que solos, en coaliciones o candidaturas comunes deben postular siete mujeres.Las consejeras coincidieron en que basta de discursos retóricos de los partidos políticos, pues en la realidad no están cumpliendo a cabalidad la paridad.Incluso, su compañera Adriana Favela pidió a los partidos aceptar "voluntariamente" el criterio.Desde 1953 al 2020, de las 351 personas que se han elegido para ocupar Gubernaturas, el 98 por ciento, 344, han sido hombres y sólo el 2 por ciento, siete, mujeres.En respuesta, los representantes del PAN y Morena advirtieron al INE que no sólo invade atribuciones, sino que está fuera de tiempo., aseguró que el debate "no es moral ni emocional", sino constitucional y legal, por lo que, dijo, aunque su partido respalda la paridad, considera que el acuerdo es ilegal.Recordó que la legislación establece que las modificaciones que afectan de manera trascendental la organización de las elecciones deben ser promulgadas 90 días antes de arrancar el proceso.Además, dijo, en 9 de esas 15 entidades el proceso está en marcha y en algunos casos los partidos ya emitieron convocatoria, por lo que los aspirantes ya tienen listo su plan.Al final, nueve consejeros votaron a favor y dos en contra.