Deberán tramitar visa los requieran atención médica en Texas

Piedras Negras, Coah.- El representante del grupo de los Shriners, Arnoldo Guajardo dio a conocer que ya no habrá permisos humanitarios que proporciona migración americana a los menores que trasladaban para cirugía de paladar hendido, labio leporino o deformaciones de la columna a hospitales de Texas, debido a que como no son casos urgentes pueden tramitar su visa.



Arnoldo Guajardo dijo que se dio la indicación de que migración americana ya no estará extendiendo visas humanitarias a las personas que se tienen que trasladar al vecino país para atención médica y esto afecta porque pudiera presentarse un caso de un niño o niña quemado como ha ocurrido en ocasiones anteriores y que no cuentan con su visa láser.



Sin embargo dijo que están en espera de conocer la decisión de migración en casos especiales como un niño quemado que requiera de dicha atención en Galvestón, pudiera ser que ellos reconsideren la situación, ya que esto fue expuesto por parte de representantes de hospitales de Texas y Shriners en una reunión con el administrador de la aduana Paul del Rincón.



La visa humanitaria se suspendió pero se solicita que en casos urgentes se pueda tener alguna consideración para salvar la vida de accidentados, en caso de surgir algún accidente grave se comunicarían con el cónsul Ismael Navejas para presentar el caso con los agentes de migración para ver si se puede acceder a permiso humanitario en esta ocasión.



Indicó que los Shriners de Piedras Negras y cinco manantiales pertenecen a los de San Antonio, ellos son Andrés Fernández, Octavio Chantey, David Soto, Jorge Amaya y Arnoldo Guajardo de Piedras Negras, mientras que de los cinco manantiales está Federico Gallegos y Baldemar Portillo.



Mencionó que a partir del viernes de la semana entrante los shriners estarán ubicados en la Logia Integran número 6 ubicada en la calle Morelos de 2 a las 6 de la tarde para dar información sobre este tema o pueden llamar al teléfono 878 114 7515.