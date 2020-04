Debutan Rayados con triunfo en eLiga

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Rayados ya ganaron... pero en la eLiga MX.



Monterrey venció 4-2 al Necaxa en el inicio del torneo virtual de video, juego organizado por la Liga MX.



Si en el torneo real Rayados no ha podido obtener un triunfo y es sotanero, en el del de FIFA 20 de Play Station debutó con una victoria.



Eric Cantú fue el jugador del Monterrey que participó en el partido y Carlos Guzmán el de Necaxa, que fungió como local en el Estadio Victoria.



Ambos futbolistas jugaron desde sus casas. El partido dura 12 minutos con dos periodos de 6 minutos.



Rogelio Funes Mori anotó 2 goles, siendo el primer anotador del torneo.



Cantú jugó con el portero Marcelo Barovero, Stefan Medina, César Montes, Nicolás Sánchez y Leonel Vangioni, en la defensa; Celso Ortiz, Maxi Meza y Jesús Gallardo de medios y arriba Dorlan Pabon, Funes Mori y Avilés Hurtado.



Guzmán jugó con Hugo González, en el arco, él como lateral derecho, Julio González, Ventura Alvarado y Jairo González complementaron la defensa. En la media Daniel Álvarez, Juan Delgado, Claudio Baeza y Kevin Mercado.



La delantera Mauro Quiroga y Maximiliano Salas.



Funes Mori anotó el 1-0, Maxi el 2-0, pero en la recta final del primer tiempo descontó Álvarez.



En el segundo tiempo, Funes Mori anotó de penal el 3-1 y le festejó en su cuenta de Instagram.



Necaxa acortó a 3-2 con Quiroga, para que Gallardo pusiera definitiva.



Los jugadores interactuaron durante la transmisión en vivo en forma amena y hasta bromeando.



"Si no me pongo yo, pues quién me pone", dijo Guzmán cuando se le cuestionó porque se puso de titular.



Cantú se metió a "defender" en el segundo tiempo y señaló que el histórico al meter el primero gol no fue él, sino el "Mellizo".



"El histórico fue Funes Mori", dijo el pre seleccionado nacional olímpico Sub 23. Cantú y Guzmán dieron entrevista al final del partido como si fuera un juego real.