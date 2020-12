Debutará la saltillense Diana de la Rosa con Pachuca en la Liga MX Femenil

Escuchar Nota

“Me siento muy contenta, sobre todo porque es un gran paso el que voy a dar, es el sueño que toda futbolista tiene y es una emoción enorme la que siento. Le agradezco al profesor Javier Márquez, quien fue el que me mandó a allá (Pachuca), estuve una semana y logré quedarme”, dijo.

“Es un orgullo y un reto el sobresalir, llevar a lo grande a Saltillo, que hay talento, hay que trabajarlo como todo”, comentó la nueva embajadora de la ciudad que se une a nombres como Hilary García, Alejandra Sorchini y Sofía Jiménez.

Velocidad nata, esa es la principal virtud de la saltillenseAvecindada en la Saltillo 2000, De La Rosa Juárez siente una enorme satisfacción tras haberdentro de la Primera División Femenil Mexicana., quien llevó a su país al título mundial Sub 17 en Uruguay 2018, venciendo en la Final a México, logro que provocó su nominación al Premio The Best de la FIFA a la mejor entrenadora en el 2019; la saltillense llega en el mejor momento a la institución hidalguense., si ya de por sí es un reto, ahora va a ser más grande con la nueva entrenadora, espero aprovechar cada momento que esté allá”, indicó.Desde pequeña despertó el interés por el balompié, jugando en equipos varoniles como, donde forjó sus dotes como delantera, mismos que la pusieron en ruta al profesionalismo., es como viajará Diana de la Rosa a tierras hidalguenses, con la mirada puesta en debutar en el Guard1anes 2021 de la Liga MX Femenil.