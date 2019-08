Debutó como jugador de rugby league y murió al día siguiente

Inglaterra.- El jugador inglés de rugby league (también conocido como rugby 13) Archie Bruce, de 20 años, fue hallado muerto en Toulouse después de haber disputado el sábado un partido en la ciudad francesa, anunció el domingo su club, los Batley Bulldogs.



El fallecimiento "no parece implicar la intervención de terceros", según la fiscalía de Toulouse. "Estamos conmocionados al anunciar la muerte de nuestro joven jugador Archie Bruce, encontrado esta mañana (del domingo) pronto en la habitación de su hotel", informó el club en Twitter.



La fiscalía de Toulouse confirmó el hallazgo del "cuerpo de un jugador de rugby league británico" el domingo a las 07:45 (05:45 GMT) en una habitación de hotel, sin precisar el nombre del fallecido.



"La autopsia se realizará próximamente" para determinar las causas de la muerte, precisó la fiscalía. Se ha abierto una investigación también con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte.



We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



Archie’s immediate family have been informed……cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX



— Batley Bulldogs RLFC (@BatleyRLFC) August 18, 2019



El medio scrum venía de jugar en el Dewsbury Moor desde los ocho años hasta que fue fichado por su actual club, hace apenas unas semanas. Debido a las ausencias de alto nivel, el entrenador, Matt Diskin, tuvo que apostar por varios jóvenes este fin de semana y uno de ellos era justamente Bruce.



"Tenemos muchachos que tienen esposas que darán a luz en la próxima semana o dos que no pueden viajar y un par más que no podrán jugar", por eso le dio la oportunidad "a un par de jugadores marginales y también a un par de muchachos aficionados que hemos firmado, George Senior de Dewsbury Celtic y Archie Bruce de Dewsbury Moor, que harán su debut".



Archie Bruce, de 20 años, disputó el sábado su primer partido como profesional en un duelo contra el Toulouse Olympique. Jugó los últimos 30 minutos del partido en la caída 46-0 de su equipo, Batley Bulldogs, en el duelo correspondiente por el Campeonato Betfred.