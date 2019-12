Decae comercio en Centro de Saltillo

“Hay algunos giros o comercios a los que les ha ido mejor, pero ellos saldrán igual que en 2018; los demás, todos estamos por debajo, y esa ha sido la tendencia todo el 2019, que ha sido un año muy complicado económicamente hablando.

Pese a que la temporada decembrina fue buena para el comercio establecido en el Centro, en el acumulado anual, informó Salvador Rodríguez.El presidente de la Asociación Comerciantes Unidos del Centro expuso en lo que corresponde al tema de ventas de temporada se está cerrando bien, pero en comparación con el 2018 sí se va abajo 15 por ciento.“Nosotros lo atribuimos a la situación nacional que sigue siendo de incertidumbre, porque no hay inversión pública y lo vemos en el presupuesto recortado, situación que pega a todo el sector económico, no solo al comercio, que se encuentra seriamente afectado”, refirió.Rodríguez Saade dijo que está cerrando un año muy difícil, y eso que el Centro es el área comercial más fuerte no solo de nuestra ciudad, o de la Región Sureste, sino de todo el estado, refiriéndose a la situación que viven comerciantes en áreas con poca afluencia.