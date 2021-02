Decapitan a hombre y arrojan su cabeza por la ventana

Escuchar Nota

"Eran las 13:30 horas y vimos una chaqueta en el suelo. Estaba manchada de sangre. A un metro del cartón también había sangre y una cabeza humana", narró una testigo que alertó a la policía.

La policía detuvo a un hombre en, ciudad al sureste de Francia, tras hallar laen una caja de cartón. Se presume que la caja habría sido lanzada por la ventana de un apartamento.La policía local confirmó en Twitter que la intervención de un fuerte dispositivo de agentes había concluido con la detención del sospechoso en su apartamento.Según medios deel detenido es uny propietario del, donde se encontró el cuerpo sin cabeza de un hombre, y unaEl ex militar, de unos 40 años, fue detenido aturdido y desorientado, por lo que no opuso resistencia.Según los reportes iniciales, la persona decapitada no tenía hogar. Las autoridades ahora buscan a una segunda persona en situación de calle que estaba presente en el domicilio.Previamente, la policía municipal ya había acudido al domicilio la noche anterior, puesto que intervino en un conato de bronca.Medios locales indicaron que una comerciante se encontraba en la calle cuando vio que alguien lanzaba un cartón por una ventana.El alcalde la localidad,, denunció en un comunicado que el hecho se trató de un acto "incalificable, expresión de que la locura humana puede producir lo peor".Los primeros indicios no sugieren, según la autoridades, que pueda tratarse de un