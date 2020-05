Decenas de muertos en Afganistán en ataques a un hospital y en funeral

Escuchar Nota

"Los terroristas mataron a 13 personas inocentes, incluyendo dos bebés, en el ataque del hospital. El balance incluye también madres y enfermeras", declaró Tareq Arian.



"Ordeno a las fuerzas de seguridad que pongan fin a su actitud de defensa activa y vuelvan a adoptar su actitud ofensiva, y reanuden las operaciones contra el enemigo", declaró Ghani en una alocución televisada.



"Hacia las 11h00, un kamikaze detonó sus explosivos durante un funeral", declaró el portavoz Amir Mohamad, uno de los heridos en el atentado, afirmó que miles de personas se habían congregado en el funeral, tipo de evento que suele aglomerar a grandes muchedumbres en Afganistán.



"Abrí los ojos y vi a todos los que estaban a mi alrededor cubiertos de sangre", agregó.



uno de ellos en un hospital de la capital, Kabul, y el otro durante un funeral en el este del país.anunció un vocero del ministerio afgano de Interior.durante una operación que llevó varias horas., y fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).El presidente afgano, Ashraf Ghani, reaccionó anunciando que las fuerzas gubernamentales reanudarán la ofensiva contra los talibanes.Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó su indignación ante el "grado terrible de inhumanidad" de los atentados y reclamó a "todas las partes implicadas en Afganistán y la región" a instaurar "un alto el fuego permanente absolutamente vital".Por la noche, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, también condenó unos ataques "espantosos" y llamó al gobierno y a Los talibanes aEl hospital atacado, que dispone de una importante maternidad, se encuentra en el oeste de Kabul, donde vive la minoría hazara, blanco habitual de ataques de militantes del grupo Estado Islámico (EI).Sin embargo, el martes por la noche el ataque no había sido reivindicado.Este estallido de violencia en Afganistán coincide con la crisis sanitaria del coronavirus, que obliga a llevar a cabo operaciones militares en todo el país para impedir contagios.Un pediatra, que huyó del hospital, dijo a la AFP que escuchó una fuerte explosión a la entrada del establecimiento. "El hospital estaba lleno de pacientes y médicos, y se produjo una situación de pánico total en el interior" relató, y pidió no ser nombrado.Los servicios de maternidad del hospital están apoyados por la ONG Médicos sin Fronteras (MSF)."Los hospitales y el personal sanitario no deberían ser atacados. Llamamos a todas las partes a que cesen estos ataques", instó el viceministro de salud, Waheed Majroh.Una hora después, un kamikaze mató al menos a 24 personas e hirió a 68 en el funeral de un comandante de policía local, en la provincia oriental de Nangarhar, según un portavoz provincial, Attaullah Khogyani.El martes por la noche, el grupo EI reivindicó el atentado en su cuenta de Telegram y afirmó que fue obra del "yihadista Abdallah al Ansari", quien hizo "estallar su cinturón explosivo [...] matando e hiriendo a 100 apóstatas.Los insurgentes talibanes negaron su implicación en cualquiera de los ataques de este martes.Desde la firma de un histórico acuerdo con Washington a fines de febrero, según el cual Estados Unidos se comprometió a una retirada total de las fuerzas extranjeras de Afganistán en un plazo de 14 meses, los talibanes no han reivindicado ningún gran ataque en Kabul.Los insurgentes dejaron de atacar al ejército de Estados Unidos y las tropas de la OTAN, un punto incluido en el acuerdo, pero redoblaron la violencia contra las fuerzas afganas.Las negociaciones de paz entre los rebeldes y el gobierno de Kabul, previstas para el 10 de marzo, otro de los puntos del acuerdo en los talibanes y Washington, aún no han comenzado.