Decepcionante, mensaje de AMLO: IP

"Es decepcionante. Se dejan solos a los micro y pequeños empresarios y a sus trabajadores para que se rasquen con sus propias uñas. Hay una falta de claridad en los 2.5 millones de empleos que van a crear en nueve meses cuando no fueron capaces de sostener el empleo el año pasado al ritmo que estaba creciendo", afirmó en entrevista Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).



"Es nuestro dinero, es dinero al que ya tenemos derecho. Eso es positivo, pero es un paliativo, era una medida que, junto con otras, nos iba a dar oxígeno", subrayó Castellanos.



"En plena emergencia, leyó una pieza de divulgación ideológica, embistiendo fantasmas del pasado y abandonando su deber como Jefe de Estado para unir a la Nación", mencionó.



"La parte de inversión pública y continuar con los programas sociales, qué bueno que la hay, porque genera empleos. Pero hay que tener en cuenta que es un gasto para el erario público", dijo.



"Lo que no vimos es el apoyo a los sectores productivos. La devolución del IVA es una obligación del Estado. Se requiere urgentemente de apoyar a las pymes que no van a poder llegar a final de la contingencia de esta pandemia", subrayó López Campos.

