Decepcionante, trabajo de Fiscalía, acusa LeBarón

Ciudad de México.- Aunque se han reunido dos veces con funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), éstos no les han dado acceso a la carpeta de investigación sobre el ataque, en el que murieron tres mujeres y seis niños de las familias LeBarón y Lang- ford, acusó Adrián LeBarón, padre de Rhonita, una de las víctimas.



“Mi familia me está poniendo mucha presión porque no me han dado copia de expedientes, yo no sé ni quién es el [agente del] Ministerio Público Federal asignado al caso, si se llama Ministerio Público Federal o fiscalía, no sé yo ahorita, traigo bastante presión familiar”, afirmó.



LeBarón dijo que no tiene documentos de las indagatorias que realiza el Ministerio Público (MP), por lo que consideró que el trabajo realizado al momento es decepcionante, lo que lo deja insatisfecho a él y a su familia, comentó, a casi tres meses de los hechos ocurridos en el municipio de Bavispe, Sonora.







LeBarón Soto se quejó, además, de que las autoridades federales tampoco les han mencionado los derechos a los que tienen acceso como víctimas en materia de asesoría legal y de acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV): “Nos tienen en ascuas”, lamentó.



De igual forma, el activista expresó su decepción porque la Fiscalía General de la República no les ha mostrado a las familias LeBarón y Langford un video sobre el ataque perpetrado por presuntos integrantes del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.