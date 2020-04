Decide Brees su futuro, ¡planea ser analista!

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Drew Brees aparentemente tiene una segunda carrera en espera.



El quarterback de Los Santos de Nueva Orleans ha acordado unirse a NBC Sports como analista de futbol americano cuando acaben sus días como jugador, reportó el viernes The New York Post.



Brees, de 41 años, no ha anunciado cuándo planea retirarse. Pretende jugar la campaña del 2020 tras firmar una extensión de contrato por dos años y 50 millones de dólares con los Saints el mes pasado.



“Ahora, me enfoco en entrenar para la siguiente temporada, disfrutando tiempo con mi esposa e hijos, y volviendo a aprender matemáticas de quinto grado”, dijo vía mensaje de texto.







Un vocero de NBC no confirmó el acuerdo con Brees al ser contactado por ESPN.



“Como todos los aficionados a la NFL, ansiamos ver a Drew continuar su carrera de Salón de la Fama en el otoño, y estamos confiados de que su carrera siguiente, después de sus días como jugador, será igual de exitosa”, dijo el vocero.