Decide limpiar la habitación de su hermano desaparecido hace 5 años y encuentra su esqueleto

Escuchar Nota

informa el diario Japan Today.Vivía en su casa junto a sus dos hermanos menores, que habían reportado su desaparición a la Policía en 2016. Sin embargo, el pasado fin de semana, la hermana del hombre desaparecido decidió limpiar la habitación de Sumio, en la que, al parecer, no había entrado en los últimos cinco años.En la habitación, la mujer, de 69 años, descubrió un cuerpo esqueletizado sin ropa.denunció a la Policía. Los agentes que acudieron al lugar confirmaron que se trataba de restos humanos y, aunque no pudieron determinar la edad ni el sexo del individuo, creen que podría tratarse del cuerpo de Sumio.Se desconocen las causas y circunstancias de la muerte.El periódico describe la situación de "sorprendente" y "desconcertante", debido a que los familiares pasaron años cerca del cadáver de su hermano en una casa que no es grande.información de Actualidad RT