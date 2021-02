Decide terminar con su vida en la colonia Lomas de Chapultepec de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un hombre de 33 años de edad decidió acabar con su vida, esto en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, el hallazgo lo realizaron sus familiares quienes informaron a las autoridades correspondientes.



Fue alrededor de las 13:30 horas en la calle Carlos Fuero esquina con Privada dos, cuando familiares de Jonathan Ramón Mendoza Torres, llegaron al domicilio para llevarle de comer, pero vieron que no les abría y se asomaron por la ventana, llevándose una trágica imagen.



El hombre de 33 años se encontraba ahorcado cerca de la puerta principal, por lo que sus allegados forzaron el acceso con la esperanza de ingresar y poder salvarle la vida.



Lamentablemente el cuerpo ya no contaba con signos vitales y para verificar el reporte informaron al 911, acudieron elementos de la policía municipal, encargados de confirmar el deceso y posteriormente acordonaron la vivienda.







Por su parte vecinos salieron de sus domicilios y se concentraron alrededor de la casa de madera donde vivía Jonathan, esto al no poder creer la noticia pues no tenían conocimiento que estuviera pasando por alguna situación difícil.



Minutos más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las peritajes correspondientes y se entrevistaron con los familiares para recabar información sobre ocurrido.



Luego de las investigaciones, los agentes estatales, ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley que dictamine la causa exacta de la muerte.