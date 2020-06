Decide terminar con su vida hombre de la tercera edad

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Deprimido por las enfermedades que padecía, un anciano terminó con su vida ahorcándose en un domicilio de la colonia Eulalio Gutiérrez, movilizando a sus familiares que no podrían creer lo ocurrido.



El suicidio de José Guadalupe García Garibay ocurrió alrededor de mediodía en la casa marcada con el 107 de la calle Venustiano Carranza, hasta donde autoridades ministeriales acudieron para tomar conocimiento.



Todo comenzó cuando una hija del albañil llegó de visita y se dirigió a la segunda planta para ingresar al cuarto de su padre, percatándose de que éste pendía de un cable que ató en un barrote para colgarse.



Aunque familiares dieron pronto aviso a los cuerpos de auxilio, paramédicos de bomberos acudieron al lugar tan solo para confirmar que el hombre de 77 años ya no presentaba signos vitales.



Minutos después, agentes de la FGE acudieron para tomar conocimiento y abrir una investigación al respecto, confirmando que el anciano padecía mal de parkinson así como otras enfermedades que no pudo asimilar.



Finalmente, los restos del albañil fueron trasladados al Semefo de Saltillo, donde se le realizará la autopsia de ley así como la entrega formal a los deudos.