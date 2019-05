Deciden no usar fondo de SHCP en Pemex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno decidió no utilizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, controlado por la Secretaría de Hacienda, para apoyar a Petróleos Mexicanos."Hay un Fondo de Estabilización para contingencias, tiene alrededor de 300 mil millones de pesos, es un fondo que se fue creando, que ha venido obteniendo ahorros para que, en caso de que se necesitara, se pudiese utilizar y decidimos no utilizarlo para apoyar a Pemex, porque tenemos manera", dijo en su conferencia en Palacio Nacional.El Mandatario federal reiteró que en su sexenio no se contratará más deuda ni se aumentarán impuestos, pues el combate a la corrupción permitirá liberar fondos para el desarrollo."No vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar al País, no va a crecer la deuda en términos reales y no sólo este año, en todo el sexenio. ¿Por qué estamos seguros de que va a funcionar nuestra estrategia? Porque antes los gobernantes y los traficantes de influencia no tomaban en cuenta una variable, que es lo más destructivo que puede haber, es la variable de la corrupción", señaló."Eso nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo, ya no hace falta aumentar impuestos, aumentar la deuda, el que podamos afectar o seguir perjudicando a los ciudadanos".Desde hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda (SHCP) anunció que entre las medidas de apoyo a Pemex se usarían los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.El fondo fue creado en agosto de 2014 para reservar recursos y emplearlos cuando los ingresos sean menores a lo pronosticado en la Ley de Ingresos.