Decisiones en el Subcomité no se manchan de tintes políticos: Saracho

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Todas las decisiones que se toman en el Subcomité de Salud Norte se dan con base en la salud y no son manchadas por tintes políticos, según declaró Francisco Saracho Navarro, quien co preside dicho comité.



Esto luego de que se generaran supuestas negativas a las órdenes del organismo por parte de las autoridades de Acuña.



“Los jefes jurisdiccionales son los expertos y los que ponen en la mesa la situación de cada región y las decisiones son para la región norte en general”, precisó.



Inclusive manifestó que hay representantes de casi todos los partidos políticos, desde MORENA en Piedras Negras, el PAN y UDC en Guerrero y Acuña, así como el PRI en Nava, por lo que pensar en este tipo de situaciones es ilógico.



“Están todos los partidos, no creo que haya tintes políticos, ni que sea el tema, porque la salud siempre será lo prioritario”, concluyó.